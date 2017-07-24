ТАСС, 24 июля. Российские регионы предложат специальные туристические маршруты для футбольных болельщиков, которые приедут на чемпионат мира в 2018 году (ЧМ-2018). Фанатов и туристов ждут "футбольный" Петербург, где был сыгран "блокадный матч", дегустации