Д. Полянский стал вторым на этапе КМ по триатлону в Венгрии, Прасолов — третьим
Российские спортсмены Дмитрий Полянский и Илья Прасолов заняли второе и третье места соответственно на этапе Кубка мира по триатлону, который состоялся в Тисауйвароше (Венгрия).
Полянский продемонстрировал результат 55 минут 13 секунды, Прасолов — 55 минут 18 секунд.
Победителем этапа Кубка мира стал хозяин соревнований Бенце Бичак (54.58).
В женских соревнованиях в Тисауйвароше первенствовала американка Рене Томлин (1:00.45). Россиянка Анастасия Амбросимова продемонстрировала 21-й результат (1:02.26).
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