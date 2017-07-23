Россиянин Лесун завоевал золото чемпионата Европы по современному пятиборью в Минске
МОСКВА, 23 июл —
Р-Спорт. Олимпийский чемпион Рио россиянин Александр Лесун выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью в Минске.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Серебро досталось венгру Роберту Касе. Бронзу завоевал Валентен Бело из Франции.
Лесун стал пятикратным чемпионом Европы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter