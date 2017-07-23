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23 июля 2017, 19:50 | Летние | Р-Спорт

Россиянин Лесун завоевал золото чемпионата Европы по современному пятиборью в Минске

МОСКВА, 23 июл — Р-Спорт. Олимпийский чемпион Рио россиянин Александр Лесун выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью в Минске.

Олимпийский чемпион Рио россиянин Александр <span class=error>Лесун</span> выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью в Минске. Увеличить
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Серебро досталось венгру Роберту Касе. Бронзу завоевал Валентен Бело из Франции.

Лесун стал пятикратным чемпионом Европы.
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