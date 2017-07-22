Прокопенко выиграла золото на ЧЕ по пятиборью
МОСКВА, 22 июл —
Р-Спорт. Белорусская спортсменка Анастасия Прокопенко завоевала золото на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в Минске, лучшая из россиянок Ульяна Баташова заняла девятое место.
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Прокопенко по итогам всех видов программы набрала 1350 очков, второй стала венгерка Шаролта Ковач (1336), бронза досталась турчанке Илке Озюксель (1333). Баташова (1306) стала девятой, Анна Буряк (1264) — 21-я, Екатерина Хураськина (1250) — 25-я, Гульназ Губайдуллина (959) — 33-я.
Сборная Италии победила в командном зачете с результатом 3963 очка, венгерки (3909) — вторые, белоруски (3891) — третьи, россиянки Баташова, Буряк и Хураськина с результатом 3820 очков заняли шестое место.
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