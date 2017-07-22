Три белоруски вышли в финал чемпионата Европы по современному пятиборью

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Среди 36 финалисток за награды спорят и 3 белорусские спортсменки — Татьяна Халдоба (14-й результат в квалификации; 994 очка), Анастасия Прокопенко (19; 992) и Ольга Силкина (24: 991). Лучший результат в квалификационных соревнованиях показала венгерская пятиборка Шаролта Ковач, набравшая в сумме 1 009 очков.

В мужском финале, который пройдет в воскресенье, 23 июля, Беларусь представят 4 атлета: Николай Гаяновский (10; 1 106), Илья Полозков (19; 1 102), Павел Тихонов (25; 1 101), Кирилл Касьяник (32; 1 098). Лучшим в в квалификации был россиянин Кирилл Беляков, у которого 1 123 балла.

Пока в медальной копилке белорусов одна награда — бронза женской эстафеты, которую завоевали Екатерина Орел и Татьяна Халдоба. Первыми здесь были немки Лена Шенеборн и Анника Шлеу, второе место заняли российские спортсменки Анна Буряк и Алисэ Фахрутдинова. В мужской эстафете белорусы Александр Повпе и Николай Гаяновский заняли шестое место. Золото завоевали чехи Ондрей Поливка и Мартин Билко, серебро у французов Александра Энрара и Симона Кассе, бронзовыми призерами стали братья Патрик и Марвин Доге из Германии.

Белоруски заняли третье место на ЧЕ по современному пятиборью в МинскеБелорускам пришлось выдержать жесткую конкуренцию со стороны соперниц из Венгрии — именитой Тамары Алексеев и Шаролты Шимон. Хозяева турнира пересекли финишную ленту третьими и заработали по итогам дня 1 339 очков. Белорусские пятиборцы заняли второе место в эстафете на юниорском ЧМ в ПрагеПосле двух видов программы пятиборья (фехтования и плавания) белорусы были на четвертой позиции, но удачно проведенная комбинированная эстафета (бег и стрельба) позволила значительно пополнить очковую копилку и занять второе место — 1 220 баллов.

Континентальное первенство завершится в понедельник, 24 июля, смешанной эстафетой. Белорусская столица впервые принимает соревнования лучших мастеров современного пятиборья Старого Света. Более 120 спортсменов из 22 стран проводят свои состязания в бассейне БГУФК (плавание), на велодроме «Минск-Арены» (фехтование) и в олимпийском центре «Ратомка» (верховая езда, стрельба и лазер-ран).