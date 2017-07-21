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21 июля 2017, 19:45 | Летние | ТАСС

Лесун и еще три российских пятиборца вышли в финал чемпионата Европы

ТАСС, 21 июля. Олимпийский чемпион 2016 года россиянин Александр Лесун вышел в финал чемпионата Европы по современному пятиборью, который проходит в Минске.

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Также в финал соревнований вышли три других российских пятиборца Кирилл Беляков, Александр Савкин и Максим Кузнецов. Беляков набрал 1123 балла по итогам трех дисциплин и занял первое место в квалификационной группе А. Кузнецов с 1102 баллами стал десятым в этой группе.

Лесун и Савкин набрали по 1109 очков и поделили второе место в квалификационной группе B, уступив ирландцу Артуру Ланигану-О’Киффи (1110).

На прошлом чемпионате Европы 2016 года в Софии в личных соревнованиях среди мужчин победил чех Ян Куф. Российские пятиборцы остались без медалей.

Финал в мужских соревнованиях на чемпионате Европы пройдет в воскресенье.
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