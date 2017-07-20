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20 июля 2017, 21:15 | Летние | Р-Спорт

Российские пятиборки Губайдуллина, Хураськина, Буряк и Баташова пробились в финал ЧЕ

МОСКВА, 20 июл — Р-Спорт. Россиянки Гульназ Губайдуллина, Екатерина Хураськина, Ульяна Баташова и Анна Буряк пробились в финал лично-командных соревнований на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в Минске.

Россиянки Гульназ Губайдуллина Екатерина Хураськина Ульяна Баташова и Анна Буряк пробились в финал лично-командных соревнований на чемпионате Европы по современному пятиборью который проходит в Минске. Увеличить
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Хураськина и Буряк выступали в квалификации в группе А, и Хураськина набрала 1007 баллов, показав второй результат, а Буряк заняла 17-е место (989).

Из группы В в финал пробились Губайдуллина (991), занявшая шестое место, и Баташова (990), оказавшаяся 11-й.

Губайдуллина, Хураськина и Баташова заявлены за сборную России в командных соревнованиях, они же и Буряк — в личных. Финальные состязания у женщин пройдут в субботу.
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