Российские пятиборки Губайдуллина, Хураськина, Буряк и Баташова пробились в финал ЧЕ

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Хураськина и Буряк выступали в квалификации в группе А, и Хураськина набрала 1007 баллов, показав второй результат, а Буряк заняла 17-е место (989).

Из группы В в финал пробились Губайдуллина (991), занявшая шестое место, и Баташова (990), оказавшаяся 11-й.

Губайдуллина, Хураськина и Баташова заявлены за сборную России в командных соревнованиях, они же и Буряк — в личных. Финальные состязания у женщин пройдут в субботу.