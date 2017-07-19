Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/summer/30436495/
19 июля 2017, 18:40 | Летние | Р-Спорт

Россияне Фролов и Савкин стали пятыми в эстафете на ЧЕ по современному пятиборью

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Россияне Илья Фролов и Александр Савкин заняли пятое место в эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Минске.

Россияне по итогам соревнований набрали 1474 очка.

Победителями стал чехи Ондржей Поливка и Мартин Билко — 1485. Второе место заняли французы Александр Энрар и Симон Кассе (1482), третье — немцы Патрик Дог и Марвин Фали Дог (1481).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Летних видов спорта

Рудакова, Аксенова, Гуменюк и Лядусов попробуют отобраться на ЧМ через «Гераклиаду»

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Российские легкоатлеты Вера Рудакова, Ксения Аксенова, Ирина Гуменюк и Константин Лядусов попробуют выполнить квалификационный норматив для участия в чемпионате мира-2017 на «Гераклиаде» в Москве, сообщается на портале rusathletics.com.
Еще 7 новостей  Все новости
19 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Лопырева и Басков сыграют свадьбу в Грозном 5 октября

Прыгуна в воду переполнили эмоции после смены гражданства с Украины на РФ