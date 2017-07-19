Россияне Фролов и Савкин стали пятыми в эстафете на ЧЕ по современному пятиборью

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Российские легкоатлеты Вера Рудакова, Ксения Аксенова, Ирина Гуменюк и Константин Лядусов попробуют выполнить квалификационный норматив для участия в чемпионате мира-2017 на «Гераклиаде» в Москве, сообщается на портале rusathletics.com.