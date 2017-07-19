Россияне Фролов и Савкин стали пятыми в эстафете на ЧЕ по современному пятиборью
МОСКВА, 19 июл —
Р-Спорт. Россияне Илья Фролов и Александр Савкин заняли пятое место в эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Минске.
Россияне по итогам соревнований набрали 1474 очка.
Победителями стал чехи Ондржей Поливка и Мартин Билко — 1485. Второе место заняли французы Александр Энрар и Симон Кассе (1482), третье — немцы Патрик Дог и Марвин Фали Дог (1481).
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