Белоруски заняли третье место на ЧЕ по современному пятиборью в Минске

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Во второй день соревнований, 19 июля, состоятся эстафеты у мужчин. Беларусь представят Николай Гаяновский и Александр Повпе. На турнире также будут разыграны медали в индивидуальных выступлениях у женщин (22 июля) и мужчин (23 июля). Завершится континентальный форум современного пятиборья в Минске и РЦОП «Ратомка» 24 июля смешанной эстафетой.