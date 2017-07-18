Белоруски заняли третье место на ЧЕ по современному пятиборью в Минске
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Екатерина Орел и Татьяна Халдоба заняли третье место в эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью, который стартовал в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
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Во второй день соревнований, 19 июля, состоятся эстафеты у мужчин. Беларусь представят Николай Гаяновский и Александр Повпе. На турнире также будут разыграны медали в индивидуальных выступлениях у женщин (22 июля) и мужчин (23 июля). Завершится континентальный форум современного пятиборья в Минске и РЦОП «Ратомка» 24 июля смешанной эстафетой.
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