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18 июля 2017, 18:37 | Летние | БЕЛТА

Белоруски заняли третье место на ЧЕ по современному пятиборью в Минске

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Екатерина Орел и Татьяна Халдоба заняли третье место в эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью, который стартовал в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Во второй день соревнований 19 июля состоятся эстафеты у мужчин. <span class=error>Беларусь</span> представят Николай Гаяновский и Александр <span class=error>Повпе</span>. Увеличить
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Во второй день соревнований, 19 июля, состоятся эстафеты у мужчин. Беларусь представят Николай Гаяновский и Александр Повпе. На турнире также будут разыграны медали в индивидуальных выступлениях у женщин (22 июля) и мужчин (23 июля). Завершится континентальный форум современного пятиборья в Минске и РЦОП «Ратомка» 24 июля смешанной эстафетой.

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17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 120 атлетов из 22 стран примут участие в чемпионате Европы по современному пятиборью, который с 17 по 24 июля пройдет в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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