Лесун хочет боя: в Минске стартует чемпионат Европы по современному пятиборью
МОСКВА, 18 июл —
Р-Спорт, Андрей Симоненко. Чемпионат Европы по современному пятиборью начинается во вторник в столице Белоруссии. На первую серьезную проверку сил после Олимпиады-2016 российская сборная отправилась в несколько обновленном составе, однако ее лидер, триумфатор Рио Александр Лесун, в строю и, по его словам, жаждет новых побед.
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Выступление на родине
Для многих чемпионов Игр следующий после олимпийского сезон становится разгрузочным. Александр Лесун же почти сразу после возвращения из
Однако ожидаемых побед Лесун пока не одерживает. На американском старте в конце февраля он был третьим, на венгерском этапе Кубка мира, в начале мая — десятым. А в Финале Кубка мира в Вильнюсе, где собрались все сильнейшие пятиборцы мира, олимпийский чемпион занял только шестое место.
Впрочем, на чемпионат Европы Лесун, по его словам, настраивается решительно. «Я готов к бою и хочу его, что самое интересное, — сказал сильнейший российский пятиборец “Р-Спорт” незадолго до старта турнира. — Но у меня не было узконаправленной работы, и я не знаю, как получится выступить. Специальной подводящей к турниру работы у меня не было, но думаю, что на фоне проделанной хорошей общей работы результат должен быть».
Не стоит забывать, что Минск для Лесуна — не чужой город: он родился в Белоруссии и до 2008 года выступал за эту страну. Наверняка перед родственниками и знакомыми он захочет не ударить в грязь лицом. «Конечно, хочется хорошо выступить в Минске, — признался он. — Но мы все люди суеверные, а пятиборцы — особенно, мы не любим говорить, что едем за медалями. Я не ставлю перед собой конкретных задач на чемпионате Европы, потому что в постолимпийский год надо, прежде всего, собрать себя и эмоционально зарядиться на дальнейшую работу».
Из четырех других российских участников чемпионата Европы в мужской сборной один является
Впрочем, пока неизвестно, заявят ли Фролова на
Без Римшайте, но с Губайдуллиной
Лидер минувшего четырехлетия в российском женском современном пятиборье Доната Римшайте нынешний сезон пропускает — причем, по словам главного тренера сборной России Андрея Моисеева, сказанным им «Р-Спорт» в июне, никто из тренерского штаба не знает уровня ее готовности и не представляет, когда она могла бы вернуться в строй. Так что на чемпионат Европы женская команда отправилась без четырехкратной чемпионки этого турнира в различных дисциплинах.
Но говорить о том, что команда ослаблена, было бы неправильно. Главная надежда, причем медальная — на серебряного призера прошлогоднего чемпионата Европы Гульназ Губайдуллину, которая в Финале Кубка мира нынешнего сезона заняла третье место, а в мировом рейтинге в данный момент занимает вторую строчку, уступая только олимпийской чемпионке 2012 года литовке Лауре Асадаускайте.
Вместе с Губайдуллиной в командном первенстве выступят вернувшаяся в нынешнем сезоне в состав сборной чемпионка мира 2010 года в эстафете и чемпионка Европы-2012 в командном зачете Екатерина Хураськина, а также дебютантка соревнований такого уровня Ульяна Баташова. В личном зачете, помимо этих трех спортсменок, будет заявлена двукратная чемпионка мира в эстафетах и серебряная медалистка чемпионата Европы-2013 в индивидуальном первенстве Анна Буряк. А в эстафете компанию ей составит бронзовая медалистка мирового первенства-2013 в этой дисциплине Алисэ Фахрутдинова.
Предварительно планируется, что в миксте выступят Лесун и Губайдуллина, хотя официальная заявка на этот вид программы будет подана только по окончании
Чемпионат Европы стартует во вторник, 18 июля соревнованиями в эстафете у женщин. В среду, 19 июля в этой дисциплине выступят мужчины. Полуфинал женских
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