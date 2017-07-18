Лесун хочет боя: в Минске стартует чемпионат Европы по современному пятиборью

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Выступление на родине

Для многих чемпионов Игр следующий после олимпийского сезон становится разгрузочным. Александр Лесун же почти сразу после возвращения из Рио-де-Жанейро заявил, что уже думает о Токио-2020 и долго отдыхать не планирует. Сказано — сделано: олимпийский чемпион подготовился к новому сезону и вышел на старт уже на первом же этапе Кубка мира в Лос-Анджелесе.

Однако ожидаемых побед Лесун пока не одерживает. На американском старте в конце февраля он был третьим, на венгерском этапе Кубка мира, в начале мая — десятым. А в Финале Кубка мира в Вильнюсе, где собрались все сильнейшие пятиборцы мира, олимпийский чемпион занял только шестое место.

Впрочем, на чемпионат Европы Лесун, по его словам, настраивается решительно. «Я готов к бою и хочу его, что самое интересное, — сказал сильнейший российский пятиборец “Р-Спорт” незадолго до старта турнира. — Но у меня не было узконаправленной работы, и я не знаю, как получится выступить. Специальной подводящей к турниру работы у меня не было, но думаю, что на фоне проделанной хорошей общей работы результат должен быть».

Не стоит забывать, что Минск для Лесуна — не чужой город: он родился в Белоруссии и до 2008 года выступал за эту страну. Наверняка перед родственниками и знакомыми он захочет не ударить в грязь лицом. «Конечно, хочется хорошо выступить в Минске, — признался он. — Но мы все люди суеверные, а пятиборцы — особенно, мы не любим говорить, что едем за медалями. Я не ставлю перед собой конкретных задач на чемпионате Европы, потому что в постолимпийский год надо, прежде всего, собрать себя и эмоционально зарядиться на дальнейшую работу».

Из четырех других российских участников чемпионата Европы в мужской сборной один является экс-чемпионом мира в личном зачете — это Илья Фролов, побеждавший на мировом первенстве в 2008 году. В прошлом сезоне Фролов, не попав в олимпийскую сборную России, заявил было о намерении завершить карьеру, но потом передумал — и сейчас является полноправным членом команды.

Впрочем, пока неизвестно, заявят ли Фролова на лично-командное первенство — состав команды по дисциплинам тренерский штаб объявит во вторник. Также в Минск отправились Александр Савкин, Кирилл Беляков и Максим Кузнецов.

Без Римшайте, но с Губайдуллиной

Лидер минувшего четырехлетия в российском женском современном пятиборье Доната Римшайте нынешний сезон пропускает — причем, по словам главного тренера сборной России Андрея Моисеева, сказанным им «Р-Спорт» в июне, никто из тренерского штаба не знает уровня ее готовности и не представляет, когда она могла бы вернуться в строй. Так что на чемпионат Европы женская команда отправилась без четырехкратной чемпионки этого турнира в различных дисциплинах.

Но говорить о том, что команда ослаблена, было бы неправильно. Главная надежда, причем медальная — на серебряного призера прошлогоднего чемпионата Европы Гульназ Губайдуллину, которая в Финале Кубка мира нынешнего сезона заняла третье место, а в мировом рейтинге в данный момент занимает вторую строчку, уступая только олимпийской чемпионке 2012 года литовке Лауре Асадаускайте.

Вместе с Губайдуллиной в командном первенстве выступят вернувшаяся в нынешнем сезоне в состав сборной чемпионка мира 2010 года в эстафете и чемпионка Европы-2012 в командном зачете Екатерина Хураськина, а также дебютантка соревнований такого уровня Ульяна Баташова. В личном зачете, помимо этих трех спортсменок, будет заявлена двукратная чемпионка мира в эстафетах и серебряная медалистка чемпионата Европы-2013 в индивидуальном первенстве Анна Буряк. А в эстафете компанию ей составит бронзовая медалистка мирового первенства-2013 в этой дисциплине Алисэ Фахрутдинова.

Предварительно планируется, что в миксте выступят Лесун и Губайдуллина, хотя официальная заявка на этот вид программы будет подана только по окончании лично-командных турниров.