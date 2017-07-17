Более 120 атлетов из 22 стран примут участие в чемпионате Европы по современному пятиборью в Минске
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 120 атлетов из 22 стран примут участие в чемпионате Европы по современному пятиборью, который с 17 по 24 июля пройдет в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Беларусь уже принимала крупные соревнования по этому виду спорта. В 2015 году в Минске состоялся финал Кубка мира, в 2014-м был организован юниорский чемпионат Европы. Как отметил председатель Белорусской федерации современного пятиборья Михаил Прокопенко, континентальное первенство пройдет на трех площадках. Плавание состоится в бассейне БГУФК. В фехтовании атлеты будут состязаться в спорткомплексе велодрома «Минск-Арены». Республиканский центр олимпийской подготовки (РЦОП) «Ратомка» примет
Перед важным домашним стартом у белорусской команды одна серьезная потеря.
В Минск приедут многие ведущие спортсмены. Сильнейшим составом представлена сборная России, в составе которой выступит олимпийский чемпион
Расписание соревнований:
18 июля (вторник). Эстафета (женщины).
8.30 — Плавание.
10.00 — Фехтование (основной раунд).
13.15 — Церемония открытия.
14.15 — Фехтование (бонус-раунд).
15.20 — Конкур.
17.00 —
19 июля (среда). Эстафета (мужчины).
8.30 — Плавание.
10.00 — Фехтование (основной раунд).
13.30 — Фехтование (бонус-раунд).
14.40 — Конкур.
16.30 —
20 июля (четверг). Полуфинал (женщины).
21 июля (пятница). Полуфинал (мужчины).
22 июля (суббота). Женщины (финал).
8.30 — Плавание.
10.00 — Фехтование (основной раунд).
14.30 — Фехтование (бонус-раунд).
15.40 — Конкур.
17.30 —
23 июля (воскресенье). Мужчины (финал).
8.30 — Плавание.
10.00 — Фехтование (основной раунд).
14.30 — Фехтование (бонус-раунд).
15.40 — Конкур.
17.30 —
24 июля (понедельник). Смешанная эстафета.
8.30 — Плавание.
10.00 — Фехтование (основной раунд).
13.30 — Фехтование (бонус-раунд).
14.40 — Конкур.
16.30 —
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