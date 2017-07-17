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17 июля 2017, 10:51 | Летние | Vesti.kz

Казахстанский триатлет в шестой раз преодолел полную дистанцию супермарафона IRONMAN

Казахстанский триатлет Алексей Сидоренко финишировал полный IRONMAN, который состоялся в английском Болтоне, передает корреспондент Vesti.kz. Для спортсмена это стало шестым прохождением марафонского триатлона.

Соревнования состоялись в английском Болтоне. Увеличить
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«Борьба за cлот на чемпионат мира не удалась, так что открываю сезон охоты на слот ЧМ-2018. Классный старт, эмоции самые положительные. Из реализованных планов, которые перечислял, выполнил — финишировать бодрым и как всегда веселым. Но, хочу отдельно отметить, к этому еще добавил две маленькие победы над собой. Это улучшение своего времени прохождения водного этапа (пусть всего на минуту) и бегового этапа (на пять минут), что совсем не просто при условии, что мозг на все мышцы давал блок из-за понимания, что не будем подиума (пришло на шестом часе гонки).

Финишное время составило 10 часов 53 минуты. Это позволило мне занять 27 место в своей возрастной группе. Для меня старт в Болтоне — это огромный опыт плюс шестое завершение полного IRONMAN в карьере, — прокомментировал свое выступление Сидоренко.

Добавим, что ранее, в апреле этого года, Алексей Сидоренко в китайском Лючжоу выиграл один из слотов на чемпионат мира на «половинку» железной дистанции IRONMAN Chattanooga 2017 (США), которая пройдет 24 сентября .

Полная «железная» дистанция представляет собой 3,9 километра плавания, 180 километров велоэтапа и 42,195 километра бегового этапа.

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