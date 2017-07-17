Казахстанский триатлет в шестой раз преодолел полную дистанцию супермарафона IRONMAN
Казахстанский триатлет Алексей Сидоренко финишировал полный IRONMAN, который состоялся в английском Болтоне, передает корреспондент Vesti.kz. Для спортсмена это стало шестым прохождением марафонского триатлона.
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«Борьба за cлот на чемпионат мира не удалась, так что открываю сезон охоты на слот ЧМ-2018. Классный старт, эмоции самые положительные. Из реализованных планов, которые перечислял, выполнил — финишировать бодрым и как всегда веселым. Но, хочу отдельно отметить, к этому еще добавил две маленькие победы над собой. Это улучшение своего времени прохождения водного этапа (пусть всего на минуту) и бегового этапа (на пять минут), что совсем не просто при условии, что мозг на все мышцы давал блок
Финишное время составило 10 часов 53 минуты. Это позволило мне занять 27 место в своей возрастной группе. Для меня старт в Болтоне — это огромный опыт плюс шестое завершение полного IRONMAN в карьере, — прокомментировал свое выступление Сидоренко.
Добавим, что ранее, в апреле этого года, Алексей Сидоренко в китайском Лючжоу выиграл один из слотов на чемпионат мира на «половинку» железной дистанции IRONMAN Chattanooga 2017 (США), которая пройдет 24 сентября .
Полная «железная» дистанция представляет собой 3,9 километра плавания, 180 километров велоэтапа и 42,195 километра бегового этапа.
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