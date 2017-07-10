Матюх заняла пятое место на этапе Кубка Европы по триатлону в Тарту

МОСКВА, 10 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Денисенко включен в состав сборной России по тхэквондо, который в августе выступит на турнире Гран-при Всемирной федерации тхэквондо (WT) в Москве, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Вадим Иванов.