Матюх заняла пятое место на этапе Кубка Европы по триатлону в Тарту
В Тарту (Эстония) прошёл этап Кубка Европы по триатлону в спринте.
Победителями соревнований стали немец Валентин Вернц и итальянка Анжелика Ольмо. Россиянка Екатерина Матюх заняла пятое место.
Триатлон. Этап Кубка Европы. Тарту
Мужчины
1. Валентин Вернц (Германия) — 55.32.
2. Калум Джонсон (Великобритания) — 55.34.
3. Маттиас Штайнвандтер (Италия) — 55.35…
10. Андрей Брюханков (Россия) — 55.59.
Женщины
1. Анжелика Ольмо (Италия) — 1:01.48.
2. Хлоя Кук (Великобритания) — 1:01.53.
3. Челси Содаро (США) — 1:01.54…
5. Екатерина Матюх (Россия) — 1:03.10.
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