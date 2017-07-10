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10 июля 2017, 12:29 | Летние | Чемпионат.com

Матюх заняла пятое место на этапе Кубка Европы по триатлону в Тарту

В Тарту (Эстония) прошёл этап Кубка Европы по триатлону в спринте.

Победителями соревнований стали немец Валентин Вернц и итальянка Анжелика Ольмо. Россиянка Екатерина Матюх заняла пятое место.

Триатлон. Этап Кубка Европы. Тарту
Мужчины
1. Валентин Вернц (Германия) — 55.32.
2. Калум Джонсон (Великобритания) — 55.34.
3. Маттиас Штайнвандтер (Италия) — 55.35…
10. Андрей Брюханков (Россия) — 55.59.

Женщины
1. Анжелика Ольмо (Италия) — 1:01.48.
2. Хлоя Кук (Великобритания) — 1:01.53.
3. Челси Содаро (США) — 1:01.54…
5. Екатерина Матюх (Россия) — 1:03.10.
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