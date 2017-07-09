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9 июля 2017, 20:38 | Летние | ТАСС

Тренер: Шкуренев на чемпионате мира будет бороться за медали

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Легкоатлет Илья Шкуренев на чемпионате мира намерен доказать, что не случайно сейчас является одним из лидеров мирового сезона в десятиборье, хотя психологически готовиться к турниру последний месяц ему было непросто. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России по легкоатлетическим многоборьям Сергей Желанов.

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в воскресенье объявила о присвоении статуса нейтральных спортсменов 16 российским легкоатлетам, в числе которых оказался и Шкуренев. Также в сообщении организации отмечалось, что права на нейтральный допуск еще троих россиян были расширены — им позволили выступить на юношеском чемпионате Европы.

«На чемпионате мира будем доказывать, биться. Естественно, всей этой ситуацией немного нервы парню потрепали, поскольку последний раз он выступал около месяца назад и не знал, чего ему ожидать дальше. В таких условиях работать очень непросто, тем более что десятиборье, что уж и говорить, самый сложный вид легкой атлетики», — сказал Желанов.

«Илье было тяжело, но он боец. Морально его промурыжили, но он настроен биться и бороться. Нас ничем не сломить. Помимо Ильи, на высокие места будут претендовать француз Кевин Майер, канадец Дамиан Уорнер и немец Рико Фраймут. Возможно, к ним добавится еще один человек», — добавил он.

Шкуренев у сейчас принадлежит второй результат сезона в мире, 11 июня на чемпионате России по многоборьям в сумме он набрал 8601 очко. Лучший результат в сезоне принадлежит Фраймуту (8663 очка), который опередил Шкуренев, а на чемпионате мира 2015 года в борьбе за бронзовую награду.
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