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8 июля 2017, 13:14 | Летние | ТАСС

Определен состав сборной России по современному пятиборью на чемпионат Европы

МОСКВА, 8 июля /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Стал известен состав сборной России по современному пятиборью на чемпионат Европы, который пройдет в Минске. Об этом сообщил ТАСС двукратный олимпийский чемпион, главный тренер сборной России Андрей Моисеев.

Турнир пройдет с 17 по 24 июля в Минске. Увеличить
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Мужскую команду возглавил олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун. Согласно рейтингу команду также представят Александр Савкин, Данил Калимуллин и Кирилл Беляков. За женскую сборную России выступят Гульназ Губайдуллина, Екатерина Хураськина, Ульяна Баташова и Анна Буряк.

Чемпионат Европы пройдет с 17 по 24 июля в Минске.
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