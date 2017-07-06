Илья Ильин и еще девять самых титулованных спортсменов в истории Казахстана

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Илья Ильин

Пожалуй, самый титулованный спортсмен в Казахстане. Он является четырехкратным чемпионом мира в трех разных весовых категориях (2005 — до 85 кг, 2006 и 2011 — до 94 кг, 2014 — до 105 кг), двукратный чемпион мира среди юниоров (2005 — до 85 кг, 2006 — до 94 кг), двукратный чемпион Азиатских игр в весовой категории до 94 кг (2006 и 2010). Обладатель четырех мировых рекордов в двух весовых категориях (94 кг; 105кг). Четырежды признавался лучшим тяжелоатлетом года в мире (2005, 2006, 2014, 2015).

Ольга Шишигина

Казахстанская легкоатлетка специализировалась на дистанции 100 метров с барьерами. Главной ее победой стало «золото» на Олимпийских играх-2000 в Сиднее. Также на ее счету «серебро» (1995) и «бронза» (2001) чемпионатов мира. Кроме этого, ей удалось выиграть «золото» (1999) и «серебро» (1995) на первенстве планеты в закрытых помещениях. На чемпионате Азии в ее активе «золото» (1998) и «бронза» (1993). На Азиатских играх она завоевала две золотые медали (1994, 1998). Завершила карьеру и сейчас работает депутатом Мажилиса Парламента РК.

Ольга Рыпакова

Казахстанская легкоатлетка специализируется в прыжках в длину, тройном прыжке и семиборье. Победитель Олимпийских игр в Лондоне (2012) и дважды бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине (2008) и в Рио-де-Жанейро (2016) в тройном прыжке. Чемпион мира в тройном прыжке в закрытых помещениях (2010). Трехкратный чемпион Азии в тройном прыжке (2010, 2014) и семиборье (2006). Победитель Континентального кубка в тройном прыжке (2010). Выигрывала и становилась призером нескольких этапов коммерческого турнира «Бриллиантовая лига».

Владимир Смирнов

Лыжник является единственным казахстанским спортсменом, ставшим победителем Зимней Олимпиады (1994). Четыре раз выигрывал «серебро» (1988, 1994) и дважды «бронзу» (1988, 1998) зимних Олимпийских игр. Во время выступлений под флагом СССР и Казахстана стал четырехкратным чемпионом мира (1988, 1995). Четырежды становился серебряным призером (1987, 1991, 1993) мирового первенства и трижды завоевал бронзовые медали (1991, 1993, 1995). Двукратный обладатель Большого Хрустального глобуса (сезоны 1990/1991, 1993/1994). Входит в число сильнейших лыжников мира 80−90-ых годов ХХ века.

Юрий Мельниченко

Самый титулованный казахстанский борец греко-римского стиля. Он стал победителем Олимпийских игр (1996). Мельниченко является двукратным чемпионом Азии (1996, 1997). Дважды становился чемпионом мира (1994, 1997). Столько же раз выигрывал «серебро» мирового первенства (1995,1999). Выигрывал «золото» Азиатских игр (1994). Возглавлял сборную Казахстана по греко-римской борьбе в период с 2000 по 2004 год.

Александр Винокуров

На счету легенды отечественного велоспорта множество наград. Винокуров выигрывал «золото» (2000) и «серебро"(2012) Олимпийских игр. На чемпионатах Азии в его активе «золото» в гонке с раздельным стартом и «серебро» в командной шоссейной гонке. Стал бронзовым призером чемпионата мира (2006). В составе профессиональной велокоманды «Астана» побеждал на гранд-туре «Вуэльта» (2006). В составе команды T-Mobile побеждал на престижной гонке Париж — Ницца и занял третье место в генеральном зачете «Тур де Франс». Выигрывал этапы на всех трех гранд-турах «Тур де Франс», «Вуэльта» и «Джирро де Италия». В данный момент является менеджером велокоманды «Астана». Стал инициатором проведения профессиональной велогонки «Тур Алматы».

Казахстанские боксеры считаются одними из лучших в мире. По этой причине в нашем списке сразу пять мастеров кожаной перчатки.

Ермахан Ибраимов

Казахстанский боксер является олимпийским чемпионом в Сиднее (2000). Также в его активе «бронза» (1996) Олимпиады в Аталанте. На чемпионатах мира он стал автором «серебра» (1997) и «бронзы» (1999). Дважды выигрывал чемпионат Азии (1995,1999). Стал чемпионом на Азиатских играх (1998). Заслуженный тренер РК по боксу. Он возглавлял сборную страны в период с 2002 по 2004 годы.

Серик Сапиев

Казахстанский боксер является двукратным чемпионом мира (2005, 2007). Дважды выигрывал чемпионат Азии (2007, 2009). Выигрывал «серебро» чемпионата мира (2011) и «бронзу» (2009). Победитель Азиатских игр (2010). Чемпион мира среди военнослужащих (2004). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне победил выиграл золотую медаль и получил Кубок Вэла Баркера — приз, который вручается самому техничному боксеру турнира.

Василий Жиров

Казахстанский боксер, блеснувший и в любителях, и в профессионалах. В составе сборной СССР на чемпионате Европы среди юниоров в Эдинбурге (Шотландия) занял первое место. В 1992 году был признан лучшим боксером СНГ. На чемпионатах мира дважды выигрывал «бронзу» (1993, 1995). В 1994 году занял третье место на Азиатских играх. На чемпионате Азии выиграл «золото» (1995) и «бронзу» (1994). На Олимпиаде в Аталанте (1996) завоевал золотую медаль, и как самый техничный боксер получил Кубок Вэла Баркера.

В 1997 году начал карьеру профессионального боксёра в первом тяжелом весе. Всего на профессиональном ринге провёл 42 боя. Жиров одержал 38 побед (32 нокаутом) при трех поражениях и одной ничьей. Являлся чемпионом мира по версии IBF.

Геннадий Головкин

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал, выступающий в средней весовой категории. В 2006 году начал свою профессиональную карьеру. Он выиграл все 37 проведенных поединков. На его счету 33 досрочные победы. Является чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO. Занимает второе место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории по версии журнала «The Ring».