Илья Ильин и еще девять самых титулованных спортсменов в истории Казахстана
Казахстанские спортсмены за короткий срок заявили о себе в разных видах спорта. Vesti.kz предлагает вашему вниманию ТОП-10 самых титулованных атлетов за всю историю независимости страны.
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Илья Ильин
Пожалуй, самый титулованный спортсмен в Казахстане. Он является четырехкратным чемпионом мира в трех разных весовых категориях (2005 — до 85 кг, 2006 и 2011 — до 94 кг, 2014 — до 105 кг), двукратный чемпион мира среди юниоров (2005 — до 85 кг, 2006 — до 94 кг), двукратный чемпион Азиатских игр в весовой категории до 94 кг (2006 и 2010). Обладатель четырех мировых рекордов в двух весовых категориях (94 кг; 105кг). Четырежды признавался лучшим тяжелоатлетом года в мире (2005, 2006, 2014, 2015).
Ольга Шишигина
Казахстанская легкоатлетка специализировалась на дистанции 100 метров с барьерами. Главной ее победой стало «золото» на Олимпийских играх-2000 в Сиднее. Также на ее счету «серебро» (1995) и «бронза» (2001) чемпионатов мира. Кроме этого, ей удалось выиграть «золото» (1999) и «серебро» (1995) на первенстве планеты в закрытых помещениях. На чемпионате Азии в ее активе «золото» (1998) и «бронза» (1993). На Азиатских играх она завоевала две золотые медали (1994, 1998). Завершила карьеру и сейчас работает депутатом Мажилиса Парламента РК.
Ольга Рыпакова
Казахстанская легкоатлетка специализируется в прыжках в длину, тройном прыжке и семиборье. Победитель Олимпийских игр в Лондоне (2012) и дважды бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине (2008) и в
Владимир Смирнов
Лыжник является единственным казахстанским спортсменом, ставшим победителем Зимней Олимпиады (1994). Четыре раз выигрывал «серебро» (1988, 1994) и дважды «бронзу» (1988, 1998) зимних Олимпийских игр. Во время выступлений под флагом СССР и Казахстана стал четырехкратным чемпионом мира (1988, 1995). Четырежды становился серебряным призером (1987, 1991, 1993) мирового первенства и трижды завоевал бронзовые медали (1991, 1993, 1995). Двукратный обладатель Большого Хрустального глобуса (сезоны 1990/1991, 1993/1994). Входит в число сильнейших лыжников мира 80−90-ых годов ХХ века.
Юрий Мельниченко
Самый титулованный казахстанский борец
Александр Винокуров
На счету легенды отечественного велоспорта множество наград. Винокуров выигрывал «золото» (2000) и «серебро"(2012) Олимпийских игр. На чемпионатах Азии в его активе «золото» в гонке с раздельным стартом и «серебро» в командной шоссейной гонке. Стал бронзовым призером чемпионата мира (2006). В составе профессиональной велокоманды «Астана» побеждал на
Казахстанские боксеры считаются одними из лучших в мире. По этой причине в нашем списке сразу пять мастеров кожаной перчатки.
Ермахан Ибраимов
Казахстанский боксер является олимпийским чемпионом в Сиднее (2000). Также в его активе «бронза» (1996) Олимпиады в Аталанте. На чемпионатах мира он стал автором «серебра» (1997) и «бронзы» (1999). Дважды выигрывал чемпионат Азии (1995,1999). Стал чемпионом на Азиатских играх (1998). Заслуженный тренер РК по боксу. Он возглавлял сборную страны в период с 2002 по 2004 годы.
Серик Сапиев
Казахстанский боксер является двукратным чемпионом мира (2005, 2007). Дважды выигрывал чемпионат Азии (2007, 2009). Выигрывал «серебро» чемпионата мира (2011) и «бронзу» (2009). Победитель Азиатских игр (2010). Чемпион мира среди военнослужащих (2004). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне победил выиграл золотую медаль и получил Кубок Вэла Баркера — приз, который вручается самому техничному боксеру турнира.
Василий Жиров
Казахстанский боксер, блеснувший и в любителях, и в профессионалах. В составе сборной СССР на чемпионате Европы среди юниоров в Эдинбурге (Шотландия) занял первое место. В 1992 году был признан лучшим боксером СНГ. На чемпионатах мира дважды выигрывал «бронзу» (1993, 1995). В 1994 году занял третье место на Азиатских играх. На чемпионате Азии выиграл «золото» (1995) и «бронзу» (1994). На Олимпиаде в Аталанте (1996) завоевал золотую медаль, и как самый техничный боксер получил Кубок Вэла Баркера.
В 1997 году начал карьеру профессионального боксёра в первом тяжелом весе. Всего на профессиональном ринге провёл 42 боя. Жиров одержал 38 побед (32 нокаутом) при трех поражениях и одной ничьей. Являлся чемпионом мира по версии IBF.
Геннадий Головкин
Непобежденный казахстанский
За время любительской карьеры Головкин стал чемпионом мира среди любителей (2003) и
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