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29 июня 2017, 10:07 | Летние | Р-Спорт

Российские юниоры победили в командном первенстве на ЧЕ по пятиборью

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Россияне Сергей Баранов, Данила Главатских и Александр Лифанов победили в командном первенстве на чемпионате Европы по пятиборью среди юниоров в Барселоне.

Россияне стали лучшими с результатом 4339 баллов. Второе место заняла команда Чехии (4325), третье — итальянцы (4292).

Баранов, кроме того, завоевал серебряную медаль турнира в личном первенстве (1458). Победил чех Марек Грыч (1480), третьим стал его соотечественник Мартин Влах (1454). Главатских занял 7-е место (1444), Лифанов (1437) — 10-е.
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