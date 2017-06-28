Российские юниорки стали чемпионками Европы по пятиборью в командном первенстве
МОСКВА, 28 июн —
Р-Спорт. Российские пятиборки одержали победу на юниорском чемпионате Европы в Барселоне в командном первенстве.
Ксения Фральцова, София Серкина и Вероника Ефимова стали первыми с результатом 3994 очка, на 25 баллов опередив соперниц из Италии и Венгрии (по 3969 очков).
Фральцова, кроме того, завоевала серебряную медаль в личном первенстве (1357 баллов), где победила итальянка Ирена Прамполини (1363), а третьей стала турчанка Илке Озъюксель (1356). Серкина стала шестой (1330), Ефимова — 14-й (1307), Алена Попова — 20-й (1285).
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