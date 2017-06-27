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27 июня 2017, 11:32 | Летние | БЕЛТА

Белоруска Анастасия Прокопенко заняла четвертое место в финале Кубка мира по современному пятиборью

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Прокопенко заняла четвертое место в финале Кубка мира по современному пятиборью, который прошел в Вильнюсе (Литва), сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>27 июня Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Белоруска Анастасия <span class=error>Прокопенко</span> заняла четвертое место в финале Кубка мира по современному пятиборью который прошел в Вильнюсе (Литва) сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Спортсменка из Слуцка уверенно провела заключительный вид соревнований — бег и стрельбу. Однако в общем зачете белоруске не хватило всего двух баллов (1363), чтобы опередить занявшую третье место россиянку Гульназ Губайдуллину (1365 очков). Победу в финале Кубка мира в столице Литвы одержала Тамара Алексежев из Венгрии — 1384. Серебряную награду завоевала чемпионка Олимпийских игр 2012 года Лаура Асадаускайте — 1369 баллов. Еще две белоруски вошли в топ-20 соревнований. Ольга Силкина заняла 15-е место — 1309 баллов, Татьяна Халдоба расположилась на 17-й строке итогового протокола — 1296 очков.

В турнире среди мужчин победил француз Валентин Прад — 1475 баллов. Лучшим из белорусов стал Илья Полозков (9-е место) — 1444 очка.

В смешанной эстафете белорусский дуэт Ольги Силкиной и Кирилла Касьяника занял 13-е место (1369 очков).

Одним из наиболее значимых международных турниров в текущем году для представителей белорусской команды станет чемпионат Европы по современному пятиборью в Минске, который пройдет с 17 по 24 июля.

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