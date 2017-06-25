Губайдуллина и Савкин стали пятыми в миксте на этапе Кубка мира по современному пятиборью
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россияне Гульназ Губайдуллина и Александр Савкин заняли пятое место в миксте на заключительном этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Вильнюсе.
По итогам четырех видов программы (фехтование, плавание, конкур и «комбайн» — бег, совмещенный со стрельбой из лазерного пистолета) россияне набрали 829 очков.
Первое место заняла команда Ирландии (875). Вторыми стали французы (852), третьими — литовцы (836).
Финал Кубка мира завершился 25 июня.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter