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25 июня 2017, 20:30 | Летние | ТАСС

Губайдуллина и Савкин стали пятыми в миксте на этапе Кубка мира по современному пятиборью

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россияне Гульназ Губайдуллина и Александр Савкин заняли пятое место в миксте на заключительном этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Вильнюсе.

По итогам четырех видов программы (фехтование, плавание, конкур и «комбайн» — бег, совмещенный со стрельбой из лазерного пистолета) россияне набрали 829 очков.

Первое место заняла команда Ирландии (875). Вторыми стали французы (852), третьими — литовцы (836).

Финал Кубка мира завершился 25 июня.
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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2016 года россиянин Александр Лесун занял шестое место на заключительном этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Вильнюсе.
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