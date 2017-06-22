Рустэм Хамитов подписал указ о подготовке и проведении в Уфе Летних международных детских игр 2019 года
УФА, 22 июн 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал указ о подготовке и проведении в Уфе 53-х Летних международных детских игр 2019 года.
Согласно документу, игры пройдут в столице Башкортостана в
Указом утверждён состав организационного комитета по подготовке и проведению соревнований. Правительству республики совместно с оргкомитетом поручено до 1 декабря 2017 года разработать и утвердить соответствующий план мероприятий и смету расходов, а также определить источники финансирования затрат.
Администрации города рекомендовано сформировать и утвердить рабочую группу (дирекцию) по подготовке и проведению игр.
Летние международные детские игры 2019 года будут включать в себя соревнования по десяти дисциплинам, которые пройдут на спортивных объектах столицы Башкортостана.
Ранее Уфа принимала VI Зимние международные детские игры 2013 года. В соревнованиях приняли участие сборные команды из 60 городов 20 стран мира. Спортсмены разыграли около 170 медалей по семи видам спорта.
Столица Башкортостана станет единственным городом в мире за всю историю Международных детских игр, который принял как зимние, так и летние соревнования.
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