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https://sport.mail.ru/news/summer/30143174/
21 июня 2017, 13:00 | Летние | ТАСС

UIMP: Дисквалификация пятиборца Кустова не связана с докладом Макларена

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Дисквалификация российского пятиборца Максима Кустова не связана с тем, что его имя находится в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом говорится в заявлении Международного союза современного пятиборья (UIMP), которое приводит портал Insidethegames.

На прошлой неделе РУСАДА объявило о дисквалификации Кустова за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Увеличить
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На прошлой неделе Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации Кустова за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Спортсмен был недопущен к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, поскольку его имя фигурировало в первой части доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена. Согласно данным доклада, допинг-проба спортсмена в апреле 2014 года дала положительный результат на тренболон, метенолон и оксандролон, входящие в список запрещенных веществ WADA.

«Согласно информации, полученной от РУСАДА, дело Кустова не касается доклада Макларена и базируется на данных биологического паспорта, — говорится в сообщении. — Мы опубликуем полный текст заявления, когда будут завершены все внутренние процедуры».
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