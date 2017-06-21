UIMP: Дисквалификация пятиборца Кустова не связана с докладом Макларена
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Дисквалификация российского пятиборца Максима Кустова не связана с тем, что его имя находится в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом говорится в заявлении Международного союза современного пятиборья (UIMP), которое приводит портал Insidethegames.
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На прошлой неделе Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации Кустова за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Спортсмен был недопущен к участию в Олимпийских играх в
«Согласно информации, полученной от РУСАДА, дело Кустова не касается доклада Макларена и базируется на данных биологического паспорта, — говорится в сообщении. — Мы опубликуем полный текст заявления, когда будут завершены все внутренние процедуры».
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