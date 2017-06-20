Юбилеи пятиборья

Современное пятиборье — уникальный вид спорта. Для доказательства этого постулата хватило бы перечисления входящих в него дисциплин, каждая из которых является полноценным олимпийским видом спорта, — плавание, фехтование, конкур, бег и стрельба. Но каждым из видов спорта пятиборцы занимаются по-своему. Фехтуют на один укол, а не на 15, стреляют из лазерных пистолетов, ездят на лошадях, с которыми знакомятся за 20 минут до старта, бегут по той трассе, которую проложили организаторы, да еще с перерывами на стрельбу.

Более того, даже появление современного пятиборья в нашей стране прошло не так, как это было с другими видами спорта. Ведь как оно бывает? Сначала образуется федерация, она организует чемпионат страны, а по его итогам формируется сборная, которая выступает на чемпионате мира или на Олимпиаде. Пятиборцы же поступили ровно наоборот. Они сначала съездили на Олимпиаду, потом провели первый чемпионат страны, а уж потом, через пять лет, создали свою федерацию.

Как так? Да очень просто. Первое появление отечественных пятиборцев на Олимпиаде произошло 105 лет назад, в 1912 году, в Стокгольме. Основатель современного олимпийского движения барон Пьер де Кубертен тогда только-только изобрел этот вид спорта, который назвал «офицерским пятиборьем», и его тут же включили в программу Игр. Ни о каких отборочных соревнованиях и речи быть не могло. В Стокгольм просто отправились несколько российских офицеров, лучший из которых, Оскар Вилкман, занял 15-е место.

После этого о пятиборье забыли на 35 лет. Лишь после II мировой войны группа энтузиастов попыталась организовать несколько стартов. Первый из них, чемпионат Москвы, выиграл Олег Логофет, отец известного футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Геннадия Логофета. А в августе 14 «пионеров» отечественного пятиборья собрались в Москве на первый чемпионат Советского Союза.

Начался он на подмосковной конно-спортивной базе «Планерная». В те времена в соревнованиях по верховой езде спортсмены выступали не в конкуре, а в сложнейшем конном кроссе. Пятикилометровая трасса начиналась с подъема от речки Сходня и далее проходила по возвышенным, поросшим лесом местам. На трассе были небольшие спуски и подъемы, встречались ручьи и участки дорог, мощенные булыжными камнями. Всего было 6 препятствий (завалы из бревен и сучьев, канавы, земляные валы с ветками). Препятствия были установлены так, что объехать их без значительного отклонения от маршрута было нельзя. А за 50 метров до финиша надо было пересечь речку глубиной полтора метра.

Справиться с тяжелой трассой удалось не всем. Не повезло и Логофету, который ехал на Принцессе. Не зря говорят: «Как вы яхту назовете — так она и поплывет». Принцессе завалы, канавы и ручьи оказались не по нраву, и она привезла фаворита на одно из последних мест. И все же в последующие два дня, выиграв турниры по фехтованию и стрельбе, Логофет вернулся в число лидеров. Судьба первого места решилась в заключительном виде программы — кроссе на 4 км. Лучшим оказался Алексей Варакин, который и стал первым и единственным чемпионом СССР по офицерскому пятиборью. Единственным — потому что всего через год пятиборцы открыли свои двери и для гражданских лиц, после чего пришлось поменять название на «современное пятиборье». Логофет остался вторым. Это произошло 70 лет назад, в 1947 году.

Но и со второй попытки этот вид спорта не прижился в нашей стране. И снова ему помог Кубертен, вернее, его детище, Олимпийские игры. После того как в 1952 году СССР принял решение участвовать в этих соревнованиях, были наконец-то созданы и федерация этого вида спорта, и сборная страны. Интересно, что чемпионат СССР до Олимпиады провести не успели, и на Игры поехали те, кого отобрали по результатам тренировок из числа занимавшихся популярным в те годы многоборьем ГТО («Готов к труду и обороне»). А тренером сборной назначили того самого Алексея Варакина, который за пять лет до этого выиграл первый чемпионат страны.

Казалось, что команда новичков обречена быть на Олимпиаде в числе аутсайдеров. Но нет! На первом же турнире наши пятиборцы заняли место среди элиты этого вида спорта. Ставший лидером сборной Игорь Новиков закончил турнир четвертым, а в командном первенстве советские спортсмены финишировали пятыми!

С тех пор советские, а потом российские пятиборцы добились многих побед. Последними из них стали золото Александра Лесуна на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и победа того же Лесуна вместе с Донатой Римшайте в смешанной эстафете на московском чемпионате мира-2016.

Главные старты этого сезона — финал Кубка мира, чемпионаты Европы и мира, Кубок Кремля — еще впереди. А пока пятиборцы на площадке московской СШОР «Северный» разыграли медали чемпионата России. На старт вышли все сильнейшие, включая и Лесуна. Правда, ему в связи с предстоящим в конце недели стартом на финале Кубка мира тренеры сделали послабление: он стартовал только в предварительном турнире, где показал лучший результат. В его отсутствие в финале золотую медаль чемпиона страны завоевал нижегородец Кирилл Беляков. У женщин лучшей стала Гульназ Губайдуллина из Подмосковья.

Алексей ПОПОВ

Чемпионат России. Москва

Мужчины. 1. Кирилл Беляков (Нижегородская область) — 1454. 2. Александр Савкин — 1441. 3. Сергей Карякин (оба — Москва) — 1434.

Женщины. 1. Гульназ Губайдуллина (Московская область) — 1365. 2. Анна Буряк (Москва) — 1340. 3. Екатерина Хураськина (Москва/Нижегородская область) — 1319.