Юбилеи пятиборья
В этом году Федерация современного пятиборья России отмечает сразу три круглые даты.
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Современное пятиборье — уникальный вид спорта. Для доказательства этого постулата хватило бы перечисления входящих в него дисциплин, каждая из которых является полноценным олимпийским видом спорта, — плавание, фехтование, конкур, бег и стрельба. Но каждым из видов спорта пятиборцы занимаются
Более того, даже появление современного пятиборья в нашей стране прошло не так, как это было с другими видами спорта. Ведь как оно бывает? Сначала образуется федерация, она организует чемпионат страны, а по его итогам формируется сборная, которая выступает на чемпионате мира или на Олимпиаде. Пятиборцы же поступили ровно наоборот. Они сначала съездили на Олимпиаду, потом провели первый чемпионат страны, а уж потом, через пять лет, создали свою федерацию.
Как так? Да очень просто. Первое появление отечественных пятиборцев на Олимпиаде произошло 105 лет назад, в 1912 году, в Стокгольме. Основатель современного олимпийского движения барон Пьер де Кубертен тогда
После этого о пятиборье забыли на 35 лет. Лишь после II мировой войны группа энтузиастов попыталась организовать несколько стартов. Первый из них, чемпионат Москвы, выиграл Олег Логофет, отец известного футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Геннадия Логофета. А в августе 14 «пионеров» отечественного пятиборья собрались в Москве на первый чемпионат Советского Союза.
Начался он на подмосковной
Справиться с тяжелой трассой удалось не всем. Не повезло и Логофету, который ехал на Принцессе. Не зря говорят: «Как вы яхту назовете — так она и поплывет». Принцессе завалы, канавы и ручьи оказались не по нраву, и она привезла фаворита на одно из последних мест. И все же в последующие два дня, выиграв турниры по фехтованию и стрельбе, Логофет вернулся в число лидеров. Судьба первого места решилась в заключительном виде программы — кроссе на 4 км. Лучшим оказался Алексей Варакин, который и стал первым и единственным чемпионом СССР по офицерскому пятиборью. Единственным — потому что всего через год пятиборцы открыли свои двери и для гражданских лиц, после чего пришлось поменять название на «современное пятиборье». Логофет остался вторым. Это произошло 70 лет назад, в 1947 году.
Но и со второй попытки этот вид спорта не прижился в нашей стране. И снова ему помог Кубертен, вернее, его детище, Олимпийские игры. После того как в 1952 году СССР принял решение участвовать в этих соревнованиях, были
Казалось, что команда новичков обречена быть на Олимпиаде в числе аутсайдеров. Но нет! На первом же турнире наши пятиборцы заняли место среди элиты этого вида спорта. Ставший лидером сборной Игорь Новиков закончил турнир четвертым, а в командном первенстве советские спортсмены финишировали пятыми!
С тех пор советские, а потом российские пятиборцы добились многих побед. Последними из них стали золото Александра Лесуна на Олимпиаде в
Главные старты этого сезона — финал Кубка мира, чемпионаты Европы и мира, Кубок Кремля — еще впереди. А пока пятиборцы на площадке московской СШОР «Северный» разыграли медали чемпионата России. На старт вышли все сильнейшие, включая и Лесуна. Правда, ему в связи с предстоящим в конце недели стартом на финале Кубка мира тренеры сделали послабление: он стартовал только в предварительном турнире, где показал лучший результат. В его отсутствие в финале золотую медаль чемпиона страны завоевал нижегородец Кирилл Беляков. У женщин лучшей стала Гульназ Губайдуллина из Подмосковья.
Алексей ПОПОВ
Чемпионат России. Москва
Мужчины. 1. Кирилл Беляков (Нижегородская область) — 1454. 2. Александр Савкин — 1441. 3. Сергей Карякин (оба — Москва) — 1434.
Женщины. 1. Гульназ Губайдуллина (Московская область) — 1365. 2. Анна Буряк (Москва) — 1340. 3. Екатерина Хураськина (Москва/Нижегородская область) — 1319.
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