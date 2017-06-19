Максим Решетников принял участие в велопробеге
ПЕРМЬ, 19 июня, ФедералПресс. Более полусотни студентов Пермского государственного медицинского университета им. Е. А. Вагнера участвовали в велопробеге, посвященному Дню медицинского работника. Велосипедисты проехали по ул. Ленина от театра оперы и балета до
экстрим-парка, где в эти дни проходит фестиваль дворового спорта.
Обновленный после ремонта экстрим парк открыл Максим Решетников. Глава региона был и в колонне велосипедистов. Он получил приглашение на пробег несколько месяцев назад во время встречи со студентами ПГМУ. В пробеге участвовали лучшие спортсмены вуза, активисты профсоюзного движения, старосты курсов. Цель пробега: на своем примере показать, что вести здоровый образ жизни совсем несложно.
Максим Решетников пожелал
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