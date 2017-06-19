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19 июня 2017, 13:05 | Летние | РИА "ФедералПресс"

Максим Решетников принял участие в велопробеге

ПЕРМЬ, 19 июня, ФедералПресс. Более полусотни студентов Пермского государственного медицинского университета им. Е. А. Вагнера участвовали в велопробеге, посвященному Дню медицинского работника. Велосипедисты проехали по ул. Ленина от театра оперы и балета до экстрим-парка, где в эти дни проходит фестиваль дворового спорта.

Обновленный после ремонта экстрим парк открыл Максим Решетников. Глава региона был и в колонне велосипедистов. Он получил приглашение на пробег несколько месяцев назад во время встречи со студентами ПГМУ. В пробеге участвовали лучшие спортсмены вуза, активисты профсоюзного движения, старосты курсов. Цель пробега: на своем примере показать, что вести здоровый образ жизни совсем несложно.

Максим Решетников пожелал студентам-медикам успехов в учебе и жизни: «Хочу поздравить с днем медицинского работника всех врачей, медсестер, всех тех, кто служит этому сложному и важному делу, спасает наши жизни, заботиться о нашем здоровье. Позвольте поблагодарить вас за сложный и напряженный труд. А студентам хочу пожелать присоединиться к числу этих благородных людей, чтобы у вас в профессии все складывалось хорошо. В жизни все как на велосипеде: пока ты быстро крутишь педали, ты устойчив и ты едешь. А когда ты остановился, то что-нибудь происходит. Поэтому, не снижайте темпа, крутите педали, двигайтесь по жизни энергично и быстро. Пусть у вас все будет хорошо! Поехали!».

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