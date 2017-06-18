Юниорская сборная России по триатлону стала второй в смешанной эстафете на ЧЕ
Юниорская сборная России заняла второе место в смешанной эстафете на чемпионате Европы по триатлону в австрийском Кицбюэле.
Россияне Дарья Лушникова, Михаил Антипов, Екатерина Матюх, Григорий Антипов уступили 30 секунд спортсменам сборной Венгрии, которые показали результат 1 час 18 минут 31 секунду.
Тройку призеров замкнула команда Германии, проигравшая победителям 44 секунды.
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