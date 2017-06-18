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https://sport.mail.ru/news/summer/30112117/
18 июня 2017, 20:20 | Летние | Р-Спорт

Юниорская сборная России по триатлону стала второй в смешанной эстафете на ЧЕ

Юниорская сборная России заняла второе место в смешанной эстафете на чемпионате Европы по триатлону в австрийском Кицбюэле.

Россияне Дарья Лушникова, Михаил Антипов, Екатерина Матюх, Григорий Антипов уступили 30 секунд спортсменам сборной Венгрии, которые показали результат 1 час 18 минут 31 секунду.

Тройку призеров замкнула команда Германии, проигравшая победителям 44 секунды.
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