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https://sport.mail.ru/news/summer/30110709/
18 июня 2017, 18:17 | Летние | Om1.ru

Цветочный забег в Омске в третий раз выиграла Марина Ковалева

Регулярная победительница всех омских марафонов и полумарафонов снова не оставила шансов соперницам.

Сегодня, 18 июня, на «Зеленом острове» в третий раз прошел Цветочный забег — соревнование, в котором принимают участие исключительно женщины. Участницы бежали на выбор две дистанции — стандартную 10-километровку и «лайт-версию» в 3 километра.

На старт вышли около 350 участниц. Самой юной из них всего 4 года, самые пожилые достигли пенсионные возраста. География забега охватила, кроме Омска, Кемеровскую, Московскую и Новосибирскую области, Приморский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Цветочный забег проходил под девизом «Женщины — детям!». Многие участницы вызвались поддержать маленьких подопечных омского благотворительного центра «Радуга», нуждающихся в помощи.

Победительницей в третий раз подряд за три года стала Марина Ковалева, рекордсменка Омской области по марафонскому бегу, многократная победительница Сибирского международного марафона, а также Весеннего и Рождественского полумарафонов.

Бегунья снова не оставила шанса своим соперницам, преодолев дистанцию за 35 минут и 57 секунд.

Марина Ковалева:

— Открылся летний сезон, прошли первые соревнования, и эта победа, конечно, добавила хорошего настроения. Девчонки бежали весело, несмотря на жару, терпели, подбадривали друг друга. Это не только соревнования, но и настоящий праздник. Мы встречаемся, общаемся, делимся впечатлениями — очень здорово!

«Серебро» досталось Асель Сагнаевой, которая отстала от Ковалевой почти на пять минут. «Бронзовая» призерка Алена Петрова финишировала с результатом 43 минуты 45 секунд.

Победительницей на дистанции в 3 километра стала Наталья Джоли, пробежавшая это расстояние за 11 минут 15 секунд.

Дмитрий Крикорьянц, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области:

— Прекрасный солнечный день, такая красота на площади! Третий год проходит у нас «Цветочный забег», «передвинули» мы женский праздник с марта на июнь! И очень приятно, что он становится все более популярным и у спортсменок, и у болельщиков. Это очень правильное мероприятие, ведь мужчины всегда стремятся за женщинами! «Цветочный забег» — это не только спорт, но и красота, любовь!
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