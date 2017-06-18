Гульназ Губайдуллина стала чемпионкой России по современному пятиборью
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Гульназ Губайдуллина заняла первое место в чемпионате России по современному пятиборью, который проходит в Москве. Спортсменка набрала 1365 очков.
Второе место заняла Анна Буряк (1340), третьей стала Екатерина Хураськина (1319).
В командном первенстве победу одержала сборная Москвы (Буряк, Алисэ Фахрутдинова, Светлана Лебедева), второе место заняла команда Самарской области (Екатерина Макарова, Екатерина Вдовенко, Анастасия Васильева), третьими стали представительницы Московской области (Губайдуллина, Ульяна Баташова, Зарина Насырова).
Чемпионат России завершится 20 июня.
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