ФСПР может подать апелляцию на дисквалификацию пятиборца Кустова
МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация современного пятиборья России (ФСПР) рассматривает вариант подачи апелляции на дисквалификацию за допинг Максима Кустова. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Андрей Моисеев.
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В пятницу Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации Кустова за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Спортсмен был недопущен к участию в Олимпийских играх в
«Ситуация, я так понимаю, еще не закончена — возможно, будем подавать апелляцию в дальнейшие инстанции. Мы проводили внутреннее расследование, и спортсмен не признал своей вины, — сказал Моисеев. — К сожалению, его ситуация неоднозначная, поэтому посмотрим, что можно из нее выжать. Запрещенная субстанция в его организме по факту не была найдена, поэтому будем смотреть, что можно в этой ситуации сделать».
Ситуацию с дисквалификацией Кустова изучат юристы, сообщил Моисеев. «Сначала имя Кустова фигурировало в докладе Макларена вместе с Ильей Фроловым. Потом от Фролова отстали, а с Кустовым начались разбирательства, поскольку он попал на Олимпиаду. Соответственно, все перевалилось на него — ему инкриминировали другие вещи, но по факту явные доказательства мы не получили», — подчеркнул тренер.
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