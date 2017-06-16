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16 июня 2017, 13:20 | Летние | ТАСС

ФСПР может подать апелляцию на дисквалификацию пятиборца Кустова

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация современного пятиборья России (ФСПР) рассматривает вариант подачи апелляции на дисквалификацию за допинг Максима Кустова. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Андрей Моисеев.

По словам главного тренера сборной России Андрея Моисеева ситуацию с дисквалификацией изучат юристы. Увеличить
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В пятницу Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации Кустова за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Спортсмен был недопущен к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, поскольку его имя фигурировало в первой части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Согласно данным доклада, допинг-проба спортсмена в апреле 2014 года дала положительный результат на тренболон, метенолон и оксандролон, входящие в список запрещенных веществ WADA.

«Ситуация, я так понимаю, еще не закончена — возможно, будем подавать апелляцию в дальнейшие инстанции. Мы проводили внутреннее расследование, и спортсмен не признал своей вины, — сказал Моисеев. — К сожалению, его ситуация неоднозначная, поэтому посмотрим, что можно из нее выжать. Запрещенная субстанция в его организме по факту не была найдена, поэтому будем смотреть, что можно в этой ситуации сделать».

Ситуацию с дисквалификацией Кустова изучат юристы, сообщил Моисеев. «Сначала имя Кустова фигурировало в докладе Макларена вместе с Ильей Фроловым. Потом от Фролова отстали, а с Кустовым начались разбирательства, поскольку он попал на Олимпиаду. Соответственно, все перевалилось на него — ему инкриминировали другие вещи, но по факту явные доказательства мы не получили», — подчеркнул тренер.
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Российский пятиборец Кустов дисквалифицирован на четыре года за допинг

Российский пятиборец Кустов дисквалифицирован на четыре года за допинг

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Федерация современного пятиборья России дисквалифицировала Максима Кустова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.
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