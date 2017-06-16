Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/summer/30093829/
16 июня 2017, 12:24 | Летние | ТАСС

Российский пятиборец Кустов дисквалифицирован на четыре года за допинг

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Федерация современного пятиборья России дисквалифицировала Максима Кустова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.

Отсчет дисквалификации ведется с 4 октября 2016 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отсчет дисквалификации ведется с 4 октября 2016 года.

Кустов был недопущен к участию в летней Олимпиаде в Рио, поскольку его имя фигурировало в первой части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Согласно данным доклада, допинг-проба спортсмена в апреле 2014 года дала положительный результат на тренболон, метенолон и оксандролон, входящие в список запрещенных веществ WADA.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Летних видов спорта

Еще 7 новостей  Все новости
16 июня

Мутко: Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедераций

Алсу, Лазарев и DJ Smash выступят на церемонии открытия Кубка конфедераций

Как пройти на стадион: что нужно знать обладателям билетов на матчи Кубка конфедераций