Российский пятиборец Кустов дисквалифицирован на четыре года за допинг
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Федерация современного пятиборья России дисквалифицировала Максима Кустова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
пресс-служба Российского антидопингового агентства.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Отсчет дисквалификации ведется с 4 октября 2016 года.
Кустов был недопущен к участию в летней Олимпиаде в Рио, поскольку его имя фигурировало в первой части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Согласно данным доклада,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter