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15 июня 2017, 10:37 | Летние | ТАСС

Казань примет чемпионат Европы по триатлону в 2019 году

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Чемпионат Европы по триатлону (спринт) 2019 года пройдет в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Федерации триатлона России.

Бюро Европейского союза триатлона единогласно выбрало Казань местом проведения турнира. Увеличить
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Заявка Казани была представлена в среду в австрийском Китцбюэле министром спорта Республики Татарстан Владимиром Леоновым. Бюро Европейского союза триатлона единогласно выбрало Казань местом проведения чемпионата Европы.

Триатлон — вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения ее участниками трех этапов: плавания, велогонки и бега, каждый из которых происходит из самостоятельного циклического вида спорта.

Чемпионат Европы по триатлону в 2017 году пройдет в Дюссельдорфе с 24 по 25 июня.
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