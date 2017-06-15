Казань примет чемпионат Европы по триатлону в 2019 году

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Заявка Казани была представлена в среду в австрийском Китцбюэле министром спорта Республики Татарстан Владимиром Леоновым. Бюро Европейского союза триатлона единогласно выбрало Казань местом проведения чемпионата Европы.

Триатлон — вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения ее участниками трех этапов: плавания, велогонки и бега, каждый из которых происходит из самостоятельного циклического вида спорта.

Чемпионат Европы по триатлону в 2017 году пройдет в Дюссельдорфе с 24 по 25 июня.