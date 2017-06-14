Белорус Александр Василевич победил на международном турнире по триатлону в Польше

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После первого вида программы, плавания на 1,5 км, белорус входил в десятку лучших участников (всего приняли участие более 800 спортсменов). Александр Василевич смог удержаться в претендующей на медали группе и по итогам велозаезда на 40 км. В беге на 10 км он сумел опередить оппонентов из Польши и занять первое место, преодолев дистанцию в 51,5 км (плавание 1,5 км, велогонка 40 км и кросс 10 км) за 1 ч 53 мин 08 сек, что является новым рекордом турнира, проходившем в олимпийском формате.

«После плавания занимал шестое место, удалось, несмотря на ветер, хорошо провести велосипедный этап и выйти на лидирующую позицию. Во время бега я уже полностью контролировал ситуацию», — подвел итог состязаний Александр Василевич.

Белорус планирует также принять участие в еще одном турнире по триатлону в начале августа в Гдыне.