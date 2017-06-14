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https://sport.mail.ru/news/summer/30067287/
14 июня 2017, 10:16 | Летние | Интерфакс

Более 2 тыс. человек станут участниками «Гонки героев» в Свердловской области

Екатеринбург. 14 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Этап военных соревнований «Гонка героев» состоится 24 июня в Нижнем Тагиле, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

По подсчетам организаторов, участниками мероприятий станут не менее 2 тыс. человек.

Демилитаризированная эстафета будет проходить на горе Белой. Участникам предстоит пройти полосу препятствий, состоящую из 24 элементов. В их числе наклонная стена, колючая проволока из противотанковых ежей, перенос шин, вертикальные заборы, трамплин-вышка, болотные дебри, бочки на воде, тарзанка, перенос бревен, скейты, канаты. Протяженность трассы составит 9,1 км.

Отмечается, что основным стартом станет массовая гонка.

«Участники будут стартовать “волнами” по 150−200 человек с интервалом в полчаса», — поясняется в сообщении.

Для гостей мероприятия также будет работать фан-зона, где все желающие смогут попробовать свои силы в картинге, пейнтболе, воркауте.

Кроме того, для участников соревнований будет организован трансфер. Автобусы до Горы Белой будут курсировать с Южного автовокзала Екатеринбурга с 7:00 до 10:00. Обратно автобусы поедут с 17:00 до 19:00. Также бесплатно приехать на гору смогут жители Нижнего Тагила.

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