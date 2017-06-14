Более 2 тыс. человек станут участниками «Гонки героев» в Свердловской области
Екатеринбург. 14 июня.
ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Этап военных соревнований «Гонка героев» состоится 24 июня в Нижнем Тагиле, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
По подсчетам организаторов, участниками мероприятий станут не менее 2 тыс. человек.
Демилитаризированная эстафета будет проходить на горе Белой. Участникам предстоит пройти полосу препятствий, состоящую из 24 элементов. В их числе наклонная стена, колючая проволока из противотанковых ежей, перенос шин, вертикальные заборы,
Отмечается, что основным стартом станет массовая гонка.
«Участники будут стартовать “волнами” по 150−200 человек с интервалом в полчаса», — поясняется в сообщении.
Для гостей мероприятия также будет работать
Кроме того, для участников соревнований будет организован трансфер. Автобусы до Горы Белой будут курсировать с Южного автовокзала Екатеринбурга с 7:00 до 10:00. Обратно автобусы поедут с 17:00 до 19:00. Также бесплатно приехать на гору смогут жители Нижнего Тагила.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter