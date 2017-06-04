CAS аннулировал результат китайской пятиборки Цзян на ОИ-2016 за допинг
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию китаянки Чэнь Цзян на решение об аннулировании её результата на Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро, сообщает Inside the Games.
Чемпионка мира 2015 года по современному пятиборью стала четвёртой на Играх в Бразилии, но её
Спортсменка временно отстранена от участия в соревнованиях, а решение о её дисквалификации должен принять Международный союз современного пятиборья в ближайшее время.
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