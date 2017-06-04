CAS аннулировал результат китайской пятиборки Цзян на ОИ-2016 за допинг

Чемпионка мира 2015 года по современному пятиборью стала четвёртой на Играх в Бразилии, но её допинг-проба дала положительный результат на диуретик гидрохлортиазид.

Спортсменка временно отстранена от участия в соревнованиях, а решение о её дисквалификации должен принять Международный союз современного пятиборья в ближайшее время.