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4 июня 2017, 12:39 | Летние | Чемпионат.com

CAS аннулировал результат китайской пятиборки Цзян на ОИ-2016 за допинг

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию китаянки Чэнь Цзян на решение об аннулировании её результата на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, сообщает Inside the Games.

Чемпионка мира 2015 года по современному пятиборью стала четвёртой на Играх в Бразилии, но её допинг-проба дала положительный результат на диуретик гидрохлортиазид.

Спортсменка временно отстранена от участия в соревнованиях, а решение о её дисквалификации должен принять Международный союз современного пятиборья в ближайшее время.
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