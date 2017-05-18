Работа Федерации современного пятиборья России за 2016 год признана удовлетворительной

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россиянин Александр Лесун стал обладателем золотой медали на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.