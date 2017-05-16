Новым председателем федерации современного пятиборья избран Михаил Прокопенко

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Срок полномочий нового руководителя составит четыре года. Прежний руководитель федерации Николай Иванченко остается членом этой спортивной организации.

Белорусская федерация современного пятиборья продолжит целенаправленную и планомерную работу по подготовке резерва, а также лидеров национальной сборной к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

С 17 по 24 июля 2017 года в Минске пройдет чемпионат Европы по современному пятиборью, в котором планируют принять участие ведущие атлеты Старого Света.