Новым председателем федерации современного пятиборья избран Михаил Прокопенко
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Белорусской федерации современного пятиборья на внеочередной
отчетно-выборной конференции избран именитый белорусский спортсмен Михаил Прокопенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Срок полномочий нового руководителя составит четыре года. Прежний руководитель федерации Николай Иванченко остается членом этой спортивной организации.
Белорусская федерация современного пятиборья продолжит целенаправленную и планомерную работу по подготовке резерва, а также лидеров национальной сборной к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.
С 17 по 24 июля 2017 года в Минске пройдет чемпионат Европы по современному пятиборью, в котором планируют принять участие ведущие атлеты Старого Света.
Ранее на пост председателя Белорусской федерации бокса был переизбран Дмитрий Тихомолов. В ближайшее время ожидается также
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