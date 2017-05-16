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16 мая 2017, 15:54 | Летние | БЕЛТА

Новым председателем федерации современного пятиборья избран Михаил Прокопенко

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Белорусской федерации современного пятиборья на внеочередной отчетно-выборной конференции избран именитый белорусский спортсмен Михаил Прокопенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Срок полномочий нового руководителя составит четыре года. Прежний руководитель федерации Николай Иванченко остается членом этой спортивной организации. Увеличить
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Срок полномочий нового руководителя составит четыре года. Прежний руководитель федерации Николай Иванченко остается членом этой спортивной организации.

Белорусская федерация современного пятиборья продолжит целенаправленную и планомерную работу по подготовке резерва, а также лидеров национальной сборной к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

С 17 по 24 июля 2017 года в Минске пройдет чемпионат Европы по современному пятиборью, в котором планируют принять участие ведущие атлеты Старого Света.

Ранее на пост председателя Белорусской федерации бокса был переизбран Дмитрий Тихомолов. В ближайшее время ожидается также отчетно-выборные конференции в федерациях борьбы и волейбола, а также ряда других спортивных организаций.

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