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7 мая 2017, 19:37 | Летние | ТАСС

Россиянин Лесун стал 10-м на этапе Кубка мира по современному пятиборью

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2016 года россиянин Александр Лесун занял 10-е место на третьем этапе Кубка мира по современному пятиборью, который прошел в венгерском Кечкемете.

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По итогам всех видов программы (фехтование, плавание, конкур и «комбайн» — бег, совмещенный со стрельбой из лазерного пистолета) Лесун набрал 1425 очков.

Победу одержал француз Валентин Прад (1464), вторым стал венгр Бенс Деметер (1463), третьим — украинец Павел Тимощенко (1461).

Лесун был единственным россиянином, которому удалось пробиться в финальную часть соревнований. В субботу в соревнованиях у женщин россиянка Гульназ Губайдуллина заняла второе место.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 25 по 29 мая в польском Джонкове.
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