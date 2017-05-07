Россиянин Лесун стал 10-м на этапе Кубка мира по современному пятиборью
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2016 года россиянин Александр Лесун занял 10-е место на третьем этапе Кубка мира по современному пятиборью, который прошел в венгерском Кечкемете.
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По итогам всех видов программы (фехтование, плавание, конкур и «комбайн» — бег, совмещенный со стрельбой из лазерного пистолета) Лесун набрал 1425 очков.
Победу одержал француз Валентин Прад (1464), вторым стал венгр Бенс Деметер (1463), третьим — украинец Павел Тимощенко (1461).
Лесун был единственным россиянином, которому удалось пробиться в финальную часть соревнований. В субботу в соревнованиях у женщин россиянка Гульназ Губайдуллина заняла второе место.
Следующий этап Кубка мира пройдет с 25 по 29 мая в польском Джонкове.
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