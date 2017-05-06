Россиянка Губайдуллина стала второй на этапе Кубка мира по современному пятиборью

По итогам четырех видов программы (фехтование, плавание, конкур и «комбайн» — бег, совмещенный со стрельбой из лазерного пистолета) Губайдуллина набрала 1369 очков.

Победу одержала представительница Литвы Лаура Асадаускайте (1377), третьей стала венгерка Шаролта Ковач (1353).

В воскресенье медали разыграют мужчины. В финальную часть соревнований из россиян смог пробиться только олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Александр Лесун.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 25 по 29 мая в польском Джонкове.