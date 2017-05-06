Россиянка Губайдуллина стала второй на этапе Кубка мира по современному пятиборью
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россиянка Гульназ Губайдуллина заняла второе место на третьем этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в венгерском Кечкемете.
По итогам четырех видов программы (фехтование, плавание, конкур и «комбайн» — бег, совмещенный со стрельбой из лазерного пистолета) Губайдуллина набрала 1369 очков.
Победу одержала представительница Литвы Лаура Асадаускайте (1377), третьей стала венгерка Шаролта Ковач (1353).
В воскресенье медали разыграют мужчины. В финальную часть соревнований из россиян смог пробиться только олимпийский чемпион
Следующий этап Кубка мира пройдет с 25 по 29 мая в польском Джонкове.
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