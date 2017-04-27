Вячеслав Аминов: Зрителей привлечем лазером и бегом
Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР),
вице-президент Международного союза современного пятиборья (УИПМ) рассказал о том, как один из самых сложных видов спорта старается идти в ногу со временем и привлечь новых поклонников.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Вячеслав Маркович, может ли современное пятиборье стать действительно массовым видом спорта?
— В своем классическом виде, разумеется, нет.
Но, не будучи массовым, современное пятиборье тем не менее может быть очень популярным видом спорта. Внимания зрителей нам всегда не хватало. Поэтому руководство нашего вида спорта неоднократно предпринимало шаги, чтобы изменить эту ситуацию. В 1948 году была убрана армейская монополия на занятия пятиборьем, и оно стало доступно всем желающим, а заодно и сменило название, превратившись из «офицерского» в «современное». В конце 70-х открыло двери женщинам. Еще позже оказалось, что соревнования, ранее проходившие в течение пяти дней, можно уместить в три дня, потом в два и, наконец, в 8−10 часов. Что довольно скучные по отдельности бег со стрельбой прекрасно смотрятся в одном флаконе с этикеткой «комбайн». И что стрелять
— Принесло ли это результат?
— Конечно. И вы могли его видеть в прошлом году на чемпионате мира в Москве, и на Олимпийских играх в
Этого ограничения лишен
— Размах впечатляет…
— И это еще не все. Планируется, что на одном из французских этапов мы увидим князя Монако Альбера II. А на турнире в Барселоне будет присутствовать
— Они выйдут на дистанцию вместе со спортсменами?
— Не исключено. Как вам известно, князь Альбер принимал участие в пяти зимних Олимпийских играх, выступая в таком непростом виде спорта, как бобслей. И хотя в будущем году ему исполнится 60 лет, он поддерживает себя в хорошей форме.
— Пройдет ли такой турнир в нашей стране?
— Да, причем совсем скоро. 1 мая этап Всемирного городского тура примет
На площади состоится праздничный концерт, для которого будет воздвигнута сцена. И мы договорились, что награждения призеров соревнований будут проходить там прямо во время концерта. Их будут приветствовать тысячи людей, которые придут на площадь.
Разумеется, в этот день мы не только проведем соревнования. Рядом будут организованы специальные демонстрационные места для стрельбы, где сделать несколько выстрелов сможет каждый желающий. Будет организована запись в секции, а спортсмены и тренеры расскажут посетителям о нашем виде спорта и о его героях, в том числе и об их знаменитом земляке двукратном олимпийском чемпионе Андрее Моисееве. Как видите, современное пятиборье становится если не массовым, то уже близким для многих людей видом спорта.
Алексей ПОПОВ.
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