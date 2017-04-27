Вячеслав Аминов: Зрителей привлечем лазером и бегом

— Вячеслав Маркович, может ли современное пятиборье стать действительно массовым видом спорта?

— В своем классическом виде, разумеется, нет. Все-таки это особенный, элитный вид спорта, для занятий которым нужны бассейн, фехтовальные амуниция, оборудование и шпаги, конкурное поле и обученные лошади, пистолеты и тир. Да такой задачи и не ставилось. Основатель со­временного олимпийского движения барон Пьер де Кубертен, который является также «отцом» нашего вида спорта, разрабатывая его, ставил совсем другие цели. В 1912 году, когда на Олимпиаде в Стокгольме прошли первые официальные соревнования по пятиборью, мир стоял на пороге глобальной войны, которая и разразилась через пару лет. И Кубертен пытался разработать вид спорта, в котором соревновались бы только армейские офицеры. Он считал, что, встретившись на спортивной площадке, военнослужащие различных армий затем не смогут стрелять друг в друга на поле брани. Конечно, эта идея была наивной, и столь глобальной цели Кубертен не достиг. Но зато он создал целый вид спорта, который вот уже более ста лет является украшением Игр.

Но, не будучи массовым, со­временное пятиборье тем не менее может быть очень популярным видом спорта. Внимания зрителей нам всегда не хватало. Поэтому руководство нашего вида спорта неоднократно предпринимало шаги, чтобы изменить эту ситуацию. В 1948 году была убрана армейская монополия на занятия пятиборьем, и оно стало доступно всем желающим, а заодно и сменило название, превратившись из «офицерского» в «современное». В конце 70-х открыло двери женщинам. Еще позже оказалось, что соревнования, ранее проходившие в течение пяти дней, можно уместить в три дня, потом в два и, наконец, в 8−10 часов. Что довольно скучные по отдельности бег со стрельбой прекрасно смотрятся в одном флаконе с этикеткой «комбайн». И что стрелять вообще-то лучше не из пулевого оружия, которое по технике безопасности нужно прятать в отдельно стоящий тир, а из современного и экологичного лазерного, мишени которого можно повесить прямо напротив трибун.

— Принесло ли это результат?

— Конечно. И вы могли его видеть в прошлом году на чемпионате мира в Москве, и на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где трибуны на соревнованиях пятиборцев были заполнены. И все же большинство людей еще не знают о красоте этого вида спорта. Чтобы устранить этот пробел, Международный союз современного пятиборья несколько лет назад создал сразу три новых вида спорта, представляющих собой укороченные версии пятиборья, — биатл (бег + плавание), триатл (бег + стрельба + плавание), лазер-ран (бег + стрельба). Эти виды спорта интересны, динамичны, зрелищны. А заниматься ими можно начиная с младшего школьного возраста и до весьма почтенных лет. В прошлом году на первенстве мира по биатлу и триатлу самому младшему участнику соревнований едва исполнилось 7 лет, а самому старшему — 77. И все же биатл и триатл «привязаны» к водоему, а значит, заниматься ими у нас можно только в теплое время года.

Этого ограничения лишен лазер-ран. Соревнования по бегу со стрельбой на нескольких огневых рубежах можно проводить едва ли не круглый год. Например, в Ростове-на-Дону подобный турнир провели в феврале. Трассу также можно разметить в любом городском парке и даже просто на улице. Лазерные пистолеты? Да, они не дешевы, но и не слишком дороги. Поэтому УИПМ сделал ставку именно на эту дисциплину и в этом году запустил новый проект под названием «Всемирный городской тур» — серию соревнований по лазер-рану, которая стартовала 1 апреля в Тбилиси (Грузия) и в течение года пройдет более чем в 50 городах мира, в том числе в Париже, Сингапуре, Йоханнесбурге, Барселоне, Акапулько, Александрии, Каракасе, Афинах и других. В них могут принимать участие как спортсмены-профессионалы, так и обычные люди, имеющие спортивную подготовку.

— Размах впечатляет…

— И это еще не все. Планируется, что на одном из французских этапов мы увидим князя Монако Альбера II. А на турнире в Барселоне будет присутствовать вице-президент МОК, первый вице-президент УИПМ Хуан Антонио Самаранч.

— Они выйдут на дистанцию вместе со спортсменами?

— Не исключено. Как вам известно, князь Альбер принимал участие в пяти зимних Олимпийских играх, выступая в таком непростом виде спорта, как бобслей. И хотя в будущем году ему исполнится 60 лет, он поддерживает себя в хорошей форме.

— Пройдет ли такой турнир в нашей стране?

— Да, причем совсем скоро. 1 мая этап Всемирного городского тура примет Ростов-на-Дону. Соревнования пройдут на главной площади города — Театральной и станут одним из центральных элементов праздничной программы, посвященной Дню весны и труда. В них примут участие около 250 человек, которые будут разбиты на несколько категорий, в зависимости от возраста. На старт выйдут дети, самым младшим из которых будет 8−10 лет, юниоры, взрослые и ветераны 60 лет и старше.

На площади состоится праздничный концерт, для которого будет воздвигнута сцена. И мы договорились, что награждения призеров соревнований будут проходить там прямо во время концерта. Их будут приветствовать тысячи людей, которые придут на площадь. Кто-то из них, возможно, заинтересуется и приведет своих детей в наши школы.

Разумеется, в этот день мы не только проведем соревнования. Рядом будут организованы специальные демонстрационные места для стрельбы, где сделать несколько выстрелов сможет каждый желающий. Будет организована запись в секции, а спортсмены и тренеры расскажут посетителям о нашем виде спорта и о его героях, в том числе и об их знаменитом земляке двукратном олимпийском чемпионе Андрее Моисееве. Как видите, современное пятиборье становится если не массовым, то уже близким для многих людей видом спорта.

Алексей ПОПОВ.