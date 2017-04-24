Количество положительных допинг-проб с ОИ 2008 и 2012 гг. возросло до 182
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) выявил 182 положительных
допинг-пробы с летних Игр 2008 и 2012 годов по итогам повторного тестирования. Об этом член комиссии МОК по коммуникациям Ален Люнценфихтер написал в своем Twitter.
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«На 1 апреля зафиксировано 182 положительные пробы с Игр в Пекине (2008 год) и в Лондоне (2012), из которых 103 выявлены среди легкоатлетов и 50 среди тяжелоатлетов, — написал он. —
После решения об увеличении срока хранения
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