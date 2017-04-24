Количество положительных допинг-проб с ОИ 2008 и 2012 гг. возросло до 182

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«На 1 апреля зафиксировано 182 положительные пробы с Игр в Пекине (2008 год) и в Лондоне (2012), из которых 103 выявлены среди легкоатлетов и 50 среди тяжелоатлетов, — написал он. — Допинг-пробы девяти спортсменов показали положительный результат с двух Олимпиад. Среди них пять белорусских спортсменов и два казахстанских».