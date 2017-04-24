Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/summer/29531277/
24 апреля 2017, 13:07 | Летние | ТАСС

Количество положительных допинг-проб с ОИ 2008 и 2012 гг. возросло до 182

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) выявил 182 положительных допинг-пробы с летних Игр 2008 и 2012 годов по итогам повторного тестирования. Об этом член комиссии МОК по коммуникациям Ален Люнценфихтер написал в своем Twitter.

<nobr>Допинг-пробы</nobr> девяти спортсменов показали положительный результат с двух Олимпиад. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«На 1 апреля зафиксировано 182 положительные пробы с Игр в Пекине (2008 год) и в Лондоне (2012), из которых 103 выявлены среди легкоатлетов и 50 среди тяжелоатлетов, — написал он. — Допинг-пробы девяти спортсменов показали положительный результат с двух Олимпиад. Среди них пять белорусских спортсменов и два казахстанских».

После решения об увеличении срока хранения допинг-проб с восьми до десяти лет МОК объявил о перепроверке допинг- проб спортсменов начиная с 2008 года. В конце 2016 года сообщалось, что в рамках двух первых волн перепроверок (всего планируется четыре) взято 1053 пробы с Олимпиады-2008 и 492 пробы с Игр-2012. По их итогам тесты показали 101 положительный результат.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Летних видов спорта

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

ПКР готовит очередные документы для восстановления членства в МПК

Хоккеисты Радулов и Зайцев вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ

Мамиашвили: борец Богомоев находится в реанимации после происшествия в Иркутске