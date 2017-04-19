Нижегородская бадминтонистка Нина Вислова возглавила сборную России на чемпионате Европы
Нижегородская бадминтонистка, бронзовый призер Олимпиады-2012 Нина Вислова возглавила сборную России на чемпионате Европы, который пройдет
25—30 апреля в Колдинге (Дания).
Как сообщили корреспонденту агентства «НТА-Приволжье» в федерации бадминтона России, Нина Вислова выступит в смешанном парном разряде (миксте) с Виталием Дуркиным из Новосибирска. Кроме того, за медали поборется еще одна нижегородка — Анастасия Червякова в дуэте с Ольгой Морозовой из Москвы.
В заявку сборную России вошли два одиночника, три мужские пары, две одиночницы, два микста и две женские пары. В составе команды — чемпионы Европы 2014 года, серебряные призеры Европейских игр-2015 Владимир Иванов и Иван Созонов.
Состав сборной России:
Мужчины. Одиночный разряд. Владимир Мальков, Сергей Сирант. Парный разряд. Владимир Иванов / Иван Созонов, Константин Абрамов / Александр Зинченко, Евгения Дремин / Денис Грачёв.
Женщины. Одиночный разряд. Евгения Косецкая, Наталья Перминова. Парный разряд. Анастасия Червякова / Ольга Морозова, Екатерина Болотова / Алина Давлетова.
Микст. Евгений Дрёмин / Евгения Димова, Виталий Дуркин / Нина Вислова.
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