Моисеев: Олимпийский чемпион по пятиборью Лесун выступит на этапе КМ в Венгрии

Третий этап Кубка мира пройдет 4—8 мая в венгерском Кечкемете.

«Лесун, (Александр) Савкин, (Кирилл) Беляков и (Даниил) Главатских заявлены на этап в Кечкемете», — сказал Моисеев по телефону.