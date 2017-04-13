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13 апреля 2017, 12:27 | Летние | Р-Спорт

Моисеев: Олимпийский чемпион по пятиборью Лесун выступит на этапе КМ в Венгрии

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев сообщил агентству «Р-Спорт» состав мужской команды на очередной этап Кубка мира, олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун числится в заявке.

Третий этап Кубка мира пройдет 4—8 мая в венгерском Кечкемете.

«Лесун, (Александр) Савкин, (Кирилл) Беляков и (Даниил) Главатских заявлены на этап в Кечкемете», — сказал Моисеев по телефону.

На первом этапе Кубка мира в Лос-Анджелесе Лесун стал третьим, а на втором, который проходил в Каире, лидер сборной России не выступал.
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