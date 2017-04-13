Моисеев: Олимпийский чемпион по пятиборью Лесун выступит на этапе КМ в Венгрии
МОСКВА, 13 апр —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев сообщил агентству «Р-Спорт» состав мужской команды на очередной этап Кубка мира, олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун числится в заявке.
Третий этап Кубка мира пройдет
«Лесун, (Александр) Савкин, (Кирилл) Беляков и (Даниил) Главатских заявлены на этап в Кечкемете», — сказал Моисеев по телефону.
На первом этапе Кубка мира в
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