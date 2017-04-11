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11 апреля 2017, 13:20 | Летние | PROСПОРТ - Казахстан

Завершился чемпионат Казахстана по Президентскому многоборью

В Усть-Каменогорске завершился чемпионат Казахстана по летним видам Президентского многоборья в закрытых помещениях, сообщает Prosports.kz.

В течении четырех дней 178 участников из 11-и регионов страны в различных возрастных группах вели борьбу в беге на короткие дистанции 60 метров, стрельбе из пневматической винтовки, плавании и легкоатлетическом кроссе. Когда судьи в спортивном комплексе имени олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой подвели окончательные итоги оказалось, что в командном зачете среди спортивных школ победителями, набрав 1714 очков, стали воспитанники ОК СДЮСШ Карагандинской области. На втором месте команда ДЮСШ (Мангистауская обл.), на третьем хозяева соревнований ДЮСШ (Восточно-Казахстанская обл.). Среди сборных команд карагандинцы заняли второе призовое место, уступив лишь многоборцам Костанайской области. Из победителей соревнований в личном зачете отметим чемпионку мира 2016 года по летнему полиатлону Ольгу Бернацкую из шахтерской столицы, она стала лучшей среди девушек 18−20 лет, набрав в сумме 318 очков.

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