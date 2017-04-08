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https://sport.mail.ru/news/summer/29360752/
8 апреля 2017, 15:57 | Летние | Чемпионат.com

Мола и Хьюитт победили на втором этапе Мировой серии по триатлону в Голд-Косте

Испанец Марио Мола победил на втором этапе Мировой серии по триатлону в Голд-Косте (Австралия).

Среди женщин первенствовала новозеландка Андреа Хьюитт. Россияне в соревнованиях участия не принимали.

Триатлон. Мировая серия. Второй этап. Голд-Кост, Австралия

Мужчины
1. Марио Мола (Испания) — 52.35.
2. Ричард Мюррей (ЮАР) — 52.39.
3. Фернандо Аларза (Испания) — 52.44.

Женщины
1. Андреа Хьюитт (Новая Зеландия) — 58.03.
2. Эшли Джентле (Австралия) — 58.07.
3. Юрий Иде (Япония) — 58.12.
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