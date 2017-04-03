Казахстанец впервые в истории завоевал путевку на чемпионат мира по супертриатлону IRONMAN

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1 апреля в Лючжоу (Китай) стартовал IRONMAN 70.3, где разыгрывалось 30 путевок на самый престижный старт в мире — IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP, который проходит на Гавайях (США).

Павел Артюшенко.

Для справки: IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP Kailua-Kona, Hawaii (полное название чемпионата) — это мировое первенство по триатлону на полную «железную» дистанцию. На чемпионат можно попасть только пройдя квалификацию. Необходимо занять призовое место в своей возрастной категории на определенных стартах, проводимых под эгидой Ironman. Полная «железная» дистанция представляет собой — 3,9 километров плавания, 180 километров велоэтапа и 42,195 километра бегового этапа.

В Лючжоу была проведена половина «железной» дистанции, на которой Павел Артюшенко занял второе место в своей возрастной категории с результатом 4 часа, 10 минут и 16 секунд, проплыв в открытом водоеме 1,9 километров за 21 минуту 23 секунды, проехав велоэтап за 2 два часа, 18 минут и 9 секунд, и пробежав дистанцию за 1 час и 24 минуты. Таким образом, впервые в истории страны Павел представит Казахстан на чемпионате мира по триатлону. Соревнования пройдут в октябре 2017 года.

Алексей Сидоренко.

В составе команды от школы триатлона World Class Almaty, также принял участие один из лучших учеников, Алексей Сидоренко, показавший отличное время для любителя — плавание — 27 минут 59 секунд, вело — 2 часа 24 минуты и 20 секунд, бег — 1 час 24 минуты 58 секунд, с общим временем — 4 часа 25 минут 9 секунд. Алексей выиграл один из слотов на чемпионат Мира на «половинку» железной дистанции IRONMAN Chattanooga 2017 (США), который пройдет 24 сентября 2017.

Павел Артюшенко является наставником открытой Школы триатлона в фитнес-клубе Word Class Almaty, которая стартовала 17 ноября 2015 года.

«Для нашего клуба, для учеников школы триатлона и для всей страны — это огромная честь и гордость, что такой спортсмен, как Павел, достойно представит нашу страну на чемпионате мира. Выступление Павла в Китае — это огромный пример и мотивация для всех спортсменов, которые увлекаются триатлоном и другими видами спорта. Это очередное доказательство того, что невозможное возможно, главное упорство и сила воли. Мы поздравляем Павла и уверены, что с ним наши цели осуществимы, ведь планов у нас очень много», — сообщила коммерческий директор фитнес-клуба World Class Almaty Салтанат Казыбаева.

Добавим, что последний чемпионат мира прошел 9 октября 2016. Со временем 8 часов 6 минут 30 секунд чемпионом у мужчин стал Ян Фродено (Германия), а у женщин победу одержала Даниэла Риф (Швейцария). Она показала время 8 часов 46 минут 46 секунд.

Текущий рекорд трассы Ironman Hawaii в мужском первенстве установлен в 2011-ом Александером Крейгом (Австралия) и составляет 8 часов 3 минуты 56 секунд. В женском первенстве рекорд установлен в 2016 Даниэлой Риф — 8 часов 46 минут 46 секунд.