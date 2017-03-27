Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/summer/29214886/
27 марта 2017, 13:13 | Летние | УНИАН

Тимощенко выиграл этап Кубка мира по современному пятиборью

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро украинец Павел Тимощенко одержал уверенную победу на этапе Кубка мира по современному пятиборью в столице Египта Каире, сообщает официальный сайт турнира.

Серебряный <span class=error>призр</span> Игр в Рио убедительно выиграл соревнования. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В течение всех этапов соревнований украинец уверенно лидировал и завершил финал с убедительным преимуществом.

Второе место в итоге занял француз Валентин Прадес, третье — немец Фабиан Либиг.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Летних видов спорта

Украинский гимнаст-перебежчик, вернувшийся из Азербайджана, пока отстранен от сборной

Украинский гимнаст-перебежчик, вернувшийся из Азербайджана, пока отстранен от сборной

Старший тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский ждет помощи от Петра Пахнюка, но при этом считает, что гимнасту еще нужно много работать, сообщает Isport.
Еще 3 новости  Все новости
27 марта

Крупнейшая строительная компания Украины за год заработала 100 миллионов

В украинских хранилищах осталось 8 миллиардов кубов газа

Порошенко рассказал, сколько бойцов Нацгвардии погибло с начала АТО