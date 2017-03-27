Белорусские пятиборцы победили в смешанной эстафете на этапе КМ в Каире
27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские представители современного пятиборья Ирина Просенцова и Кирилл Касьяник победили в смешанной эстафете на втором этапе Кубка мира в Каире, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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По итогам первого вида программы — фехтования — Ирина Просенцова и Кирилл Касьяник набрали 247 баллов и уверенно занимали первое место. Успешно сложилось для белорусов плавание и конкур, что позволило им выйти первыми на старт в комбинированном виде (стрельба и кросс). В итоге своего лидерства они не упустили, набрав 1431 очко. Второе место заняли британцы Майлз Пиллэйдж и Джоанна Мюир — 1403 очка, третьими стали венгерские пятиборцы Тамаш Бенце Фролих и Тамара Алексежев — 1389 баллов.
Награждение победителей проводил глава Международного союза современного пятиборья Клаус Шорман. Он отметил сильную школу этого вида спорта в Беларуси, которая входит в число лучших в мире.
«Выступление в эстафете с самого начала получилось удачным. Вместе с Кириллом были серьезно настроены, и главное было отработать все до конца», — рассказала после награждения Ирина Просенцова.
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