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26 марта 2017, 15:32 | Летние | БЕЛТА

Прокопенко заняла седьмое место на этапе КМ по современному пятиборью в Каире

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Прокопенко заняла седьмое место на втором этапе Кубка мира по современному пятиборью в Каире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В квалификации белоруска показала четвертый результат. В финале соревнований в столице Египта для спортсменки из <span class=error>Слуцка</span> наиболее удачно сложился комбинированный вид (кросс и стрельба). Увеличить
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В квалификации белоруска показала четвертый результат. В финале соревнований в столице Египта для спортсменки из Слуцка наиболее удачно сложился комбинированный вид (кросс и стрельба). В этой дисциплине Анастасия Прокопенко заняла второе место, набрав 552 балла, однако в других видах Анастасия Прокопенко была не столь успешна. В итоге, набрав 1295 баллов, она разместилась на седьмой строке итогового протокола.

Победительницей стала Кейт Френч из Великобритании — 1356 очков. Серебряная награда у Илке Озуксел из Турции — 1326 баллов. Третье место заняла Алис Сотеро из Италии — 1313.

В состязаниях среди мужчин лучшим результат показал Павел Тимощенко из Украины — 1420 очков. Белорус Павел Тихонов пробился в финал, но занял в решающей стадии 13-е место — 1374 балла.

Завершится этап Кубка мира в Каире эстафетой. За белорусскую команду заявлены Кирилл Касьяник и Ирина Просенцова.

Одним из наиболее значимых международных турниров в текущем году для представителей белорусской команды является чемпионат Европы по современному пятиборью, запланированный к проведению в Минске с 17 по 24 июля.

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