В ней принимают участие 25 сильнейших триатлонистов во главе с двукратным олимпийским чемпионом британцем Элистером Браунли, медалистами Игр испанцем Хавьером Гомесом и британцем Джонатаном Браунли. Россию представляют братья Дмитрий и Игорь Полянские.



В первый день соревнований участники соревновались в трипл-миксе (три раза в разной последовательности: плавание — 300 м, велошоссе — 6 км, бег — 2 км). Победил южноафриканец Ричард Мюррей, опередив на 12 секунд словака Ричарда Варгу. Третьим финишировал австралиец Райан Бэйли. Игорь Полянский стал 11-м, а его брат Дмитрий не финишировал.



Соревнования завершатся 19 марта.