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17 марта 2017, 23:56 | Летние | Чемпионат.com

Мюррей захватил лидерство в многодневной гонке по триатлону, И. Полянский — 11-й

17 марта на острове Гамильтон (Австралия) стартовала первая многодневная гонка Суперсерии по триатлону.

В ней принимают участие 25 сильнейших триатлонистов во главе с двукратным олимпийским чемпионом британцем Элистером Браунли, медалистами Игр испанцем Хавьером Гомесом и британцем Джонатаном Браунли. Россию представляют братья Дмитрий и Игорь Полянские.

В первый день соревнований участники соревновались в трипл-миксе (три раза в разной последовательности: плавание — 300 м, велошоссе — 6 км, бег — 2 км). Победил южноафриканец Ричард Мюррей, опередив на 12 секунд словака Ричарда Варгу. Третьим финишировал австралиец Райан Бэйли. Игорь Полянский стал 11-м, а его брат Дмитрий не финишировал.

Соревнования завершатся 19 марта.
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