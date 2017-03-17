Мюррей захватил лидерство в многодневной гонке по триатлону, И. Полянский — 11-й
17 марта на острове Гамильтон (Австралия) стартовала первая многодневная гонка Суперсерии по триатлону.
В ней принимают участие 25 сильнейших триатлонистов во главе с двукратным олимпийским чемпионом британцем Элистером Браунли, медалистами Игр испанцем Хавьером Гомесом и британцем Джонатаном Браунли. Россию представляют братья Дмитрий и Игорь Полянские.
В первый день соревнований участники соревновались в
Соревнования завершатся 19 марта.
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