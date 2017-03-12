Олимпийский чемпион пятиборец Лесун не выступит на этапе Кубка мира в Египте

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На первом этапе Кубка мира, который проходил в феврале в Лос-Анджелесе, Лесун завоевал бронзовую награду.

«Египетский этап Кубка мира Александр пропустит, — отметил Моисеев. — В этой стране пройдет ближайший чемпионат мира, и мы хотим просмотреть и молодых спортсменов, которые сейчас претендуют на участие в главном старте года».

Главный тренер сообщил, что во втором этапе Кубка мира примут участие Олег Наумов, Александр Лифанов, Данил Калимуллин и Александр Савкин. В женских соревнованиях выступят Ульяна Баташова, Екатерина Макарова, Гульназ Губайдуллина и Надежда Попова.