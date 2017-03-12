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12 марта 2017, 16:16 | Летние | ТАСС

Олимпийский чемпион пятиборец Лесун не выступит на этапе Кубка мира в Египте

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Игр-2016 по современному пятиборью Александр Лесун пропустит второй этап Кубка мира, который пройдет с 22 по 26 марта в египетском Каире. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Андрей Моисеев.

На первом этапе Кубка мира который проходил в феврале в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> Лесун завоевал бронзовую награду. Увеличить
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На первом этапе Кубка мира, который проходил в феврале в Лос-Анджелесе, Лесун завоевал бронзовую награду.

«Египетский этап Кубка мира Александр пропустит, — отметил Моисеев. — В этой стране пройдет ближайший чемпионат мира, и мы хотим просмотреть и молодых спортсменов, которые сейчас претендуют на участие в главном старте года».

Главный тренер сообщил, что во втором этапе Кубка мира примут участие Олег Наумов, Александр Лифанов, Данил Калимуллин и Александр Савкин. В женских соревнованиях выступят Ульяна Баташова, Екатерина Макарова, Гульназ Губайдуллина и Надежда Попова.

На Играх в Бразилии 25-летняя Губайдуллина заняла 15-е место, установив при этом олимпийский рекорд в плавании. На первом этапе КМ-2017 в Лос-Анджелесе спортсменка финишировала пятой. Третье место на соревнованиях в США заняла другая россиянка Екатерина Хураськина.
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