Олимпийский чемпион пятиборец Лесун не выступит на этапе Кубка мира в Египте
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Игр-2016 по современному пятиборью Александр Лесун пропустит второй этап Кубка мира, который пройдет с 22 по 26 марта в египетском Каире. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Андрей Моисеев.
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На первом этапе Кубка мира, который проходил в феврале в
«Египетский этап Кубка мира Александр пропустит, — отметил Моисеев. — В этой стране пройдет ближайший чемпионат мира, и мы хотим просмотреть и молодых спортсменов, которые сейчас претендуют на участие в главном старте года».
Главный тренер сообщил, что во втором этапе Кубка мира примут участие Олег Наумов, Александр Лифанов, Данил Калимуллин и Александр Савкин. В женских соревнованиях выступят Ульяна Баташова, Екатерина Макарова, Гульназ Губайдуллина и Надежда Попова.
На Играх в Бразилии 25-летняя Губайдуллина заняла 15-е место, установив при этом олимпийский рекорд в плавании. На первом этапе КМ-2017 в
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