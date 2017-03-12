Пятиборка Римшайте из-за проблем со здоровьем пропустит сезон-2017
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Обладательница золотой медали чемпионата мира по современному пятиборью 2016 года в смешанной эстафете Доната Римшайте
из-за проблем со здоровьем пропустит текущий сезон, но не отказывается от планов выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Максим Ярмольник.
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Римшайте, на Олимпийских играх в
«Доната перебралась к мужу из Москвы в
Воспитанница литовской школы современного пятиборья Римшайте переехала в Россию в декабре 2010 года. Национальный олимпийский комитет Литвы запретил этой спортсменке, в 2008 и 2009 годах становившейся обладательницей Кубка мира, в соответствии с правилами Олимпийской хартии выступить на Играх-2012 в Лондоне.
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