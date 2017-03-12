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12 марта 2017, 15:50 | Летние | ТАСС

Пятиборка Римшайте из-за проблем со здоровьем пропустит сезон-2017

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Обладательница золотой медали чемпионата мира по современному пятиборью 2016 года в смешанной эстафете Доната Римшайте из-за проблем со здоровьем пропустит текущий сезон, но не отказывается от планов выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Максим Ярмольник.

На январском Зимнем турнире она заняла итоговое 44-е место отказавшись от участия в соревнованиях после двух видов. Увеличить
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Римшайте, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро ставшая 12-й, в этом сезоне вышла на старт только однажды. На январском «Зимнем турнире» она заняла итоговое 44-е место, отказавшись от участия в соревнованиях после двух видов (плавания и фехтования).

«Доната перебралась к мужу из Москвы в Санкт-Петербург и испытывает постоянные проблемы со здоровьем в связи с переменой климата, — сообщил Ярмольник. — В этом сезоне она выступать, с большой долей вероятности, не будет. Но завершать карьеру в спорте Римшайте не собирается и полна желания принять участие в Олимпиаде-2020».

Воспитанница литовской школы современного пятиборья Римшайте переехала в Россию в декабре 2010 года. Национальный олимпийский комитет Литвы запретил этой спортсменке, в 2008 и 2009 годах становившейся обладательницей Кубка мира, в соответствии с правилами Олимпийской хартии выступить на Играх-2012 в Лондоне.
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