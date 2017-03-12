Пятиборка Римшайте из-за проблем со здоровьем пропустит сезон-2017

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Римшайте, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро ставшая 12-й, в этом сезоне вышла на старт только однажды. На январском «Зимнем турнире» она заняла итоговое 44-е место, отказавшись от участия в соревнованиях после двух видов (плавания и фехтования).

«Доната перебралась к мужу из Москвы в Санкт-Петербург и испытывает постоянные проблемы со здоровьем в связи с переменой климата, — сообщил Ярмольник. — В этом сезоне она выступать, с большой долей вероятности, не будет. Но завершать карьеру в спорте Римшайте не собирается и полна желания принять участие в Олимпиаде-2020».

Воспитанница литовской школы современного пятиборья Римшайте переехала в Россию в декабре 2010 года. Национальный олимпийский комитет Литвы запретил этой спортсменке, в 2008 и 2009 годах становившейся обладательницей Кубка мира, в соответствии с правилами Олимпийской хартии выступить на Играх-2012 в Лондоне.