Немецкий пятиборец Александр Нобис и белоруска Ирина Просенцова победили на турнире в Минске

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В соревнованиях среди женщин гомельчанка Ирина Просенцова набрала 1381 балл и опередила белорусок Ольгу Силкину (1311) и Татьяну Халдобу (1305). В мужском турнире тон задавали немецкие пятиборцы. Александр Нобис набрал неплохую сумму — 1500 очков. Его соотечественник Фабиан Ляйбиг занял второе место — 1470 баллов. Бронзовую медаль смог завоевать белорус Александр Повпе — 1460 очков.

Открытый чемпионат Минска по современному пятиборью собрал спортсменов из четырех стран: Беларуси, Германии Латвии и России. Соревнования прошли в современных спорткомплексах столицы: в СДЮШОР по современному пятиборью, Белорусском государственном университете физической культуры и республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта «Ратомка».

Ближайшим крупным стартом национальной команды станет второй этап Кубка мира, который с 22 по 26 марта пройдет в Каире.

Одним из наиболее значимых международных турниров в текущем году для представителей национальной команды является чемпионат Европы по современному пятиборью, запланированный к проведению в Минске с 17 по 24 июля.